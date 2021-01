JAKARTA - Kalina Ocktaranny terinfeksi virus corona (Covid-19) di awal tahun 2021. Kabar positifnya Kalina pertama kali diungkapkan sang anak, Azka Corbuzier.

Dalam unggahan itu, Azka menuliskan pesan manis pada Kalina agar cepat sembuh dari Covid-19.

“Hanya ingin mengucapkan semoga lekas sembuh ma, aku berdoa semoga kamu bisa melawan Covid dan sembuh,” katanya seperti dikutip dari keterangan fotonya, Rabu (6/1/2021).

Setelah Kalina sembuh, Azka juga mengungkapkan keinginannya bisa berbincang lagi dengan sang ibunda.

“Berharap segala yang terbaik buatmu dan sangat berharap kita bisa berbicara lebih banyak lagi setelah kondisimu lebih baik. Hanya kita berdua. I love you,” tulis Azka lagi.

Membalas pesan manis dari putra semata wayangnya, Kalina meminta doa dan mengungkapkan kerinduannya pada Azka.

“Dear Azka, doain mama supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sayang. I miss you so much kiddo,” balas Kalina di kolom komentar.

