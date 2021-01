JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Ocktaranny. Sempat mengabarkan bahwa dirinya tengah menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit, calon istri dari Vicky Prasetyo ini rupanya positif mengidap Covid-19.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan sang putra, Azka Corbuzier melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, remaja 14 tahun itu tampak mendoakan kesembuhan sang ibunda yang saat ini tengah berjuang melawan Covid-19.

"Hanya ingin berkata semoga lekas sembuh ma. Aku doakan kamu bisa melawan Covid dan segera sembuh, berharap yang terbaik untukmu," tulis Azka dalam unggahan fotonya bersama Kalina dengan menggunakan bahasa Inggris.

Bukan hanya mendoakan kesembuhan sang ibu, Azka juga mengharapkan agar dirinya bisa memiliki waktu banyak untuk berbicara antara satu sama lain. Tak lupa, ia juga turut menuliskan kalimat cinta untuk Kalina.

"Dan semoga kita bisa lebih banyak ngobrol saat kamu sembuh, hanya di antara kita berdua. Aku sayang kamu. @kalinaocktaranny," lanjutnya.

Melihat unggahan sang anak, Kalina lantas langsung mengomentarinya. "Dear Azka, doain mama supaya kita bisa ngobrol-ngbrol lagi ya sayang. I miss you so much kiddo," tulis Kalina.

