JAKARTA - Kalina Oktarani menangis dan mengungkapkan kesedihannya harus menjalani lamaran tanpa keluarga, pada 24 Januari silam. Lalu ke mana orangtua dan Azka Corbuzier sang putra?

Karina Nadila selaku host acara itu mengaku, ibu Kalina mengalami gangguan kesehatan yang membuatnya tak bisa hadir. Karena itu, perwakilan keluarga diserahkan kepada Amelia yang merupakan tante Kalina.

Sementara Azka Corbuzier sang putra diketahui tengah menikmati momen kumpul keluarga bersama sang nenek, ayah, dan Sabrina Chairunnisa. Mereka diketahui menonton film di bioskop yang telah disewa Deddy Corbuzier.

Baca juga: Lamaran Tanpa Keluarga, Kalina Oktarani: Aku Merasa Sendiri

Hal itu diketahui lewat unggahan remaja 14 tahun itu di Instagram. “Why does no one want to be in the same room with me (kenapa tak ada satu orangpun yang mau satu ruangan denganku),” ujarnya bersama video saat dia berada di dalam bioskop yang kosong.

Momen Azka Corbuzier berkumpul bersama keluarganya itu ternyata juga diabadikan Sabrina Chairunnisa lewat unggahan Insta Story miliknya.*

Baca juga: Agensi Konfirmasi Kematian Aktris Song Yoo Jung