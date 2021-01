JAKARTA - Setelah sukses merilis 2 pencarian bakat pada Oktober lalu yaitu Bike For Lyfe dan The Art Of Magician, fitur Home of Talent RCTI+ menyiapkan pencarian bakat baru di Januari 2021 yang tentunya tidak kalah seru serta berhadiah puluhan juta Rupiah.

Fitur Home of talent (HOT) di aplikasi RCTI+ diperuntukan untuk orang-orang yang ingin menunjukkan berbagai macam bakat yang dimilikinya, mulai dari bakat yang umum hingga bakat yang unik. Home of Talent (HOT) dapat diikuti dari mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dapat diikuti dari luar Indonesia. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat menunjukkan bakatnya melalui kompetisi secara online.

Per Januari ini fitur HOT merilis pencarian bakat baru yaitu Cover Song Contest Theme Song Sinetron RCTI Ikatan Cinta. Kompetisi ini mengajak masyarakat untuk membuat video cover lagu “Tanpa Batas Waktu” lagu milik Ade Govinda dan Fadly yang merupakan theme song dari sinetron Ikatan Cinta.

Kompetisi ini dapat diikuti oleh semua orang dengan minimal usia 16 . Pencarian bakat ini dapat diikuti 1 Januari – 30 Maret 2021. Total hadiah yang disiapkan RCTI+ lebih besar dari pencarian bakat sebelumnya yaitu 25 juta Rupiah. Pemenang pertama mendapatkan 10 juta, pemenang ke-2 mendapatkan 6 juta, dan pemenang ke-3 mendapatkan 4 juta Rupiah.

Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan, “Per 1 Januari kami merilis kompetisi baru yang tentunya semua kalangan dapat mengikuti dengan mudah dan gratis, salah satunya cover song soundtrack sinetron yang saat ini sedang viral yaitu Ikatan Cinta, cek langsung fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+ untuk mengikutinya, dan update terus karna akan ada pencarian bakat baru yang juga akan dirilis Januari ini.“

Cara untuk mengikuti Cover Song Contest Theme Song Sinetron RCTI Ikatan Cinta dan mengupload videonya juga mudah: 1. Download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store, 2. Buka aplikasi RCTI+ , 3. Pilih fitur HOT, 4. Pilih menu Competition, 5. Pilih kompetisi Cover Song Contest Theme Song Sinetron RCTI Ikatan Cinta 6. Baca syarat dan ketentuan, 7. Pilih join untuk upload video , 8. Share video yang telah diupload ke social media 9. Ajak teman untuk nonton dan vote videomu Update kompetisi baru fitur HOT di aplikasi RCTI+ , pada link berikut.