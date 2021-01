JAKARTA - Sherina Munaf menyindir sebagian kalangan yang masih mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona. Menurutnya tak etis di masa pandemi melaksanakan pesta-pesta, terutama saat perayaan Tahun Baru ketika pandemi virus corona tak kunjung surut.

Sherina mengeluarkan keluh kesahnya lewat akun Twitter miliknya. Sherina menilai menjaga protokol kesehatan bisa membantu para nakes yang saat ini berjuang merawat pasien Covid-19.

Baca Juga:

Imbas 2020, Sherina Munaf Santai Hadapi 2021

Manisnya Ucapan Sherina Munaf di Hari Ulang Tahun Baskara Mahendra

"Enggak semua punya privilege untuk selalu physical distancing, jadi kalau kita punya privilege itu bok ya jangan nambah nyusahin mereka yang mau gak mau harus keluar rumah cari nafkah pas pandemi. Tahan dulu lah party-pary atau buka-buka masker “sejenak” itu. Face shield doang gak ngaruh woy," ucap Sherina.

Bagi Sherina, terinfeksi virus corona saat sedang berpesta dan berkumpul adalah hal yang sangat menyebalkan di saat bisa berdiam diri dan mencegah dengan mematuhi protokol kesehatan. Ada efek negatif baginya, ketika seseorang terinfeksi virus Covid-19 saat justru sedang berfoya-foya.

"Ada yang terpapar karena pekerjaan resiko tinggi (nakes), ada yang kena karena harus kerja di luar, tapi ada juga yang kena karena ngumpul-ngumpul gak esensial yang bisa banget dicegah. Yang terakhir itu nambah masalah. Takut ketahuan enggak disiplin akhirnya nutup-nutupin, jadilah stigma covid itu aib," sambung istri Baskara Mahendra tersebut.

Di akhir thread-nya, Sherina berharap seseorang bisa bertanggung jawab dengan menerapkan disiplin dan mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi. Pun jika terinfeksi virus corona bisa mengabarkan dan men-tracing dengan siapa dia berinteraksi agar bisa diantisipasi.

Baca Juga:

Sherina Munaf Umumkan Baskara Mahendra Jalankan Isolasi Mandiri





"Stop covid = aib, kalau gak nyaman go public at least kabari orang-orang yang kontak erat, gak usah pake alibi sakit yang lain. Support mental tetangga, keluarga atau teman yang terpapar. Terima kasih buat yang bertanggung jawab kabarin orang-orang sekitarnya, go public, ending the stigma," tutup Sherina.

Data di Indonesia per 3 Januari, kasus virus corona telah mencapai 765.350 dengan 22.734 orang meninggal dunia.