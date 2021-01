JAKARTA - Gading Marten mengucapkan selamat tinggal untuk tahun 2020 di postingan Instagram terbarunya, Kamis (31/12/2020). Dalam unggahan tersebut dia membagikan foto bersama anaknya, Gempita Nora Marten.

Keduanya tampak duduk membelakangi kamera dan menghadap ke pantai.

"Selamat tinggal 2020, orang bahagia adalah orang yang bersyukur. Bukan tahun yang mudah untuk dilewati, tapi bersyukur Tuhan kasih keluarga, sahabat, kesehatan, pekerjaan dan masih banyak lagi yang pastinya bisa kita syukuri," tulis Gading dalam keterangan foto seperti dikutip Okezone, (1/1/2021).

Anak aktor Roy Marten itu juga turut menaruh harapannya di tahun 2021. Dia berharap mendapatkan banyak cinta kasih di tahun yang baru ini. "Menaruh doa dan harapan untuk 2021, semoga tahun depan dipenuhi cinta kasih. All is well," katanya.

Unggahan tersebut pun mendapatkan banyak respon dari warganet. Tak sedikit pula yang mendoakan Gading bersama sang anak.

"Aminnn, selamat menyambut tahun baru papa Ding dan Empi. Semoga kalian senang terus," tutur salah satu warganet.

"Sehat selalu Gempi dan Papa Ding," imbuh yang lain.

Gading Marten dan Gempi tampaknya menghabiskan liburan akhir tahun di Bali. Mantan suami Gisella Anastasia itu juga membagikan momen kebersamaan dengan anaknya itu di Instagram pribadinya.

 

