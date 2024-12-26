Visa Gading Marten Ditolak, Liburan Bareng Gisel Terancam Batal?

JAKARTA - Gisella Anastasia telah merencanakan liburan akhir tahun ke Korea Selatan bersama putrinya, Gempita Nora Marten. Liburan tersebut juga akan ditemani oleh Gading Marten, meskipun keduanya sudah lama bercerai.

Gisel dan Gading tetap kompak dalam mengasuh Gempi dan bahkan sering merayakan momen pergantian tahun bersama.

Rencananya, Gisel akan berangkat ke Negeri Ginseng pada malam 25 Desember 2024, setelah menjalani ibadah dan berkumpul dengan keluarga di Jakarta. Namun, sebuah kejadian tak terduga mengancam rencana tersebut.

Visa Gading Marten Ditolak, Liburan Bareng Gisel Terancam Batal?

Dalam video terbaru yang diunggah Gisel di akun TikTok-nya, ia mengungkap bahwa visa milik ibunya dan Gading Marten ditolak sehari sebelum keberangkatan. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah video tersebut hanya konten semata atau memang kenyataan yang mereka alami.