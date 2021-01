JAKARTA - Gisella Anastasia diterpa cobaan berat di penghujung 2020. Gisel menyandang predikat tersangka dalam kasus pornografi imbas menyebarnya video syur bersama Michael Yukinobu de Fretes.

Lewat akun Instagram miliknya, Gisel mencurahkan hati, melewati pergantian tahun tanpa sang buah hati, Gempita Nora Marten. Saat ini sang buah hati haru menikmati liburan bersama sang ayah, Gading Marten.

"Sepertinya ini kali pertama melewati tahun baru tanpa kamu Gem. Tapi tahu di sana kamu lagi hepi-hepi, dikelilingi orang-orang tersayang, ada papading, ada om co dan semuanya, mama ikut seneng ngebayangin hari-hari yang pastinya berisik tapi selalu seru karena ada kamu.😋I miss u so much loh nak☺️," tulis Gisel.

Gading pun turut berkomentar. Ia meminta Gisel bersabar dan akan segera bertemu dengan Gempita setelah tahun baru.

"Sabar sabar ya ma, berjumpa after new year.. 😉 happy holidays," tulis Gading Marten di kolom komentar.

Seperti diketahui, Gisel itu ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui dirinya di video syur berdurasi 19 detik yang beredar sejak 7 November lalu. Ia merekam aksinya bersama Michael Yukinobu de Fretes di sebuah hotel di Medan pada 2017.

Pasal yang disangkakan kepada Gisel dan Yukinobu adalah Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 29 dan atau Pasal 8 jo Pasal Undang Undang nomor No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

