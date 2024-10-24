Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gading dan Gisel Sering Pergi Bareng, Roy Marten: Saya Hanya Bisa Mendoakan

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |18:17 WIB
Gading dan Gisel Sering Pergi Bareng, Roy Marten: Saya Hanya Bisa Mendoakan
Gading dan Gisel Sering Pergi Bareng, Roy Marten: Saya Hanya Bisa Mendoakan (Foto: Okezone)
JAKARTA Gisella Anastasia dan Gading Marten, masih sering terlihat pergi bareng dengan anaknya, Gempita Nora Marten, bak masih jadi pasangan suami istri. Roy Marten selaku ayah Gading juga mengungkap bahwa keduanya memang makin mesra akhir-akhir ini walaupun sudah berpisah lama.

Roy Marten mengungkap bahwa kedekatan dan kemesraan hubungan Gading dan Gisel pasca perpisahan mereka pada 2019 yang lalu tersebut memang didasarkan pada kepentingan anak mereka, Gempita.

“Ketika suami istri berpisah, dua-duanya kalah. Gading kalah, Gisel kalah, tetapi yang paling kalah adalah anak mereka, Gempi. Jadi untuk mengurangi kekalahan Gempi, mereka tetap berhubungan baik,” ujar Roy Marten.

Gading Marten dan Gisel Sering Pergi Bareng, Roy Marten: Saya Hanya Bisa Mendoakan
Gading Marten dan Gisel Sering Pergi Bareng, Roy Marten: Saya Hanya Bisa Mendoakan

Terkait dengan kabar rujuk yang terus ditujukan kepada Gading-Gisel, Roy Marten tidak mau berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Ia percaya pilihan yang akan diambil anaknya, Gading, adalah pilihan yang terbaik.

“Apapun yang terjadi, itu kan pilihan Gading, bukan pilihan saya. Saya hanya mendoakan yang terbaik,” kata Roy Marten sambil tersenyum.

Masih lajang di usia yang tidak lagi muda membuat Roy Marten meminta Gading untuk cepat-cepat mencari pasangan. Menurut Roy, akan sulit bagi Gading untuk menikah lagi di usia yang terlalu tua.

“Kita kan dikejar umur. Kasian nanti istrinya, siapapun itu,” terang Roy Marten.

Ketika ditanya apakah dirinya akan setuju jika putranya rujuk kembali dengan Gisel, Roy mengaku ia akan mendukung apapun pilihan Gading, entah itu dengan Gisel atau tidak.

“Apapun pilihan Gading, akan saya dukung. Dengan siapapun,” jawabnya.

Sebelumnya, Gading juga sempat membeberkan bahwa Gempi sempat beberapa kali meminta adik kepada dirinya dan Gisel. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri podcast di akun YouTube komedian Andre Taulany @Taulany TV beberapa bulan yang lalu.

 

