SEOUL - Aktor Lee Sang Yoon dikabarkan akan kembali ke layar kaca lewat drama baru SBS, One the Woman. Dia akan dipasangkan dengan aktris 200 Pounds Beauty, Kim Ah Joong.

“Kim Ah Joong dan Lee Sang Yoon sedang mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut,” ujar perwakilan SBS yang akan menayangkan drama tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (31/12/2020).

Drama One the Woman berkisah tentang Jo Yeon Joo (Kim Ah Joong), seorang jaksa yang juga putri seorang gangster ternama di Korea Selatan. Suatu hari, ketika sedang mengejar seorang tersangka dia mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya koma.

Ketika terbangun dari koma, dia menyadari hidupnya tertukar dengan putri bungsu keluarga terkaya ke-20 di dunia. Perempuan itu juga menantu Grup BK, salah satu perusahan ternama di Negeri Ginseng. Dia terpaksa menikah karena dijodohkan keluarganya.

Di lain pihak, Lee Sang Yoon akan berperan sebagai Han Seung Wook, pria kaya yang masih begitu mencintai perempuan yang menjadi cinta pertamanya. Dia kembali ke Korea Selatan untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian ayahnya.

Baca juga: Lee Sang Yoon Jadi Pembajak Pesawat dalam Film Okay Madam

Namun dalam proses itu, dia akan bertemu kembali dengan cinta pertamanya tersebut. Kali ini, dia berjuang agar tak lagi kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya.

Jika Lee Sang Yoon menerima tawaran membintangi One the Woman, maka ini akan menjadi proyek barunya setelah membintangi drama SBS, VIP setahun silam. Dia juga membintangi berbagai variety show, seperti Handsome Tigers, Camping Vibes, dan Last Session.

Sementara bagi Kim Ah Joong ini akan menjadi proyek layar kaca perdananya sejak membintangi Live Up to Your Name, sekitar 4 tahun silam. Apabila keduanya menerima, maka ini akan menjadi proyek pertama di mana kedua aktor ini beradu akting bersama.

Drama One the Woman akan digarap oleh sutradara Choi Young Hoon (High Society) dan penulis skenario Kim Yoon. SBS dijadwalkan menayangkan drama ini pada 2021.*

Baca juga: Unggahan Perdana MYD setelah Jadi Tersangka Bersama Gisel