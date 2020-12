JAKARTA - Hot gosip yang pertama datang dari Sabrina Chairunnisa merayakan ulang tahun Deddy Corbuzier yang ke-44 pada 28 Desember 2020. Di momen bahagia itu, ia menuliskan ungkapan manis untuk sang kekasih.

Selama 7 tahun mengenal Deddy, Sabrina menyatakan rasa bangganya pada sang kekasih dalam hal menjadi ayah bagi Azka. Ia mengaku banyak belajar dari kisah hidup Deddy, terutama soal pengorbanan.

"Pengorbanan kamu yang paling enggak terbantahkan bagiku sebagai seorang Ayah. Gimana kamu selalu memprioritaskan Azka, gimana kamu rela berkorban waktu, uang, dan lain-lain tanpa berpikir sama sekali kalau udah soal Azka. Aku sangat bangga padamu. Mau nangis ngetik ini jujur," ungkapnya di Instagram.

Bahkan, di akhir tulisannya, Sabrina menuliskan ucapan yang mengharukan. Ia merasa beruntung bertemu dengan sosok duda seperti Deddy.

"Mungkin, kalau aku ketemu pria single parent lainnya, belum tentu kondisinya bisa seperti sekarang. Jadi, kalau aku dikasih kesempatan mengulang waktu kembali untuk memilih, aku akan memilihmu lagi dan lagi," ucap perempuan 28 tahun itu.

Selanjutnya ada kabar dari pasangan Billy Syahputra yang bahagia karena menerima hadiah spesial dari sang kekasih, Amanda Manopo. Dara 21 tahun itu membelikannya sajadah untuk dipakai melaksanakan sholat 5 waktu.

"Jadi ini guys gue dibeliin sajadah sama dia (Amanda Manopo)," ujar Billy dikutip dari vlog YouTube-nya, 28 Desember 2020.

Billy memamerkan sajadah berwarna keemasan dan biru tua yang diberikan Amanda. Adik mendiang Olga Syahputra itu mengaku, sang kekasih memang sering mengingatkannya ibadah kendati berbeda keyakinan.

"Sebelum dibeliin sajadah, gue selalu dingatkan ibadah. Gue dibeliin dua sajadah. Makasih sayang," ungkapnya.

Hot gosip yang terakhir menyajikan prahara rumah tangga Lucky Perdana yang makin memanas. Sang istri, Lidi Brugman mengunggah kebersamaannya dengan Lucky setelah dituding berzina oleh istri pertama, Veronica.

Lidi memamerkan momen pernikahan, kehamilan, persalinan, serta kelahiran putra pertama mereka, Zayn Kael Callisto. Bahkan, ia juga mengucapkan terima kasih pada bintang film Ketika Cinta Bertasbih tersebut, lantaran selalu hadir dan mau memilihnya sebagai pendamping.

"@lidibrugman thank you for making me a real man, a real gentleman," tulis Lucky Perdana.

Unggahan Lidi seolah menjadi sebuah fakta, bahwa tudingan yang dilayangkan oleh Veronica tidaklah benar. Melalui foto tersebut, ia ingin menegaskan bahwa dirinya tak berzina dengan Lucky Perdana, lantaran pria itu merupakan suaminya yang sah.