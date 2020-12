SEOUL - Parasite sukses menjadi karya paling fenomenal di industri film dunia tahun 2020. Hadir sebagai film dari Asia, film besutan sutradara Bong Joon-ho ini mendulang begitu banyak prestasi gemilang di kancah dunia.

Parasite yang mengusung Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun Lee, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun, Chang Hyae Jin, dan Park Myeong-hoon sebagai deretan pemeran utamanya ini dinilai berhasil hadir sebagai film yang fresh dan mampu membuat penontonnya terpana.

Digarap hanya dengan budget tak terlalu besar, hanya sekira Rp150,3miliar, Parasite menyuguhkan kisah kehidupan manusia bak dua sisi mata uang, menampilkan potret dua keluarga berbeda latar belakang, si kaya dan si keluarga miskin.

Keluarga miskin digawangi Ki Taek dan sang istri, Chung-sook serta dua anak remajanya, Ki-woo dan Ki-jung. Dibantu koneksi sang sahabat, Ki-woo dengan kemampuan seadanya berhasil menjadi tutor dari anak gadis remaja keluarga Park yang kaya raya.

Baca Juga:

- Kembali ke Korea, Aktor Parasite Tuai Sambutan Hangat Penggemar

- Pedagang, Kesibukan Arya Saloka si Aldebaran di Luar Syuting Ikatan Cinta

Perlahan tapi pasti, Ki-woo sukses ‘menempatkan’ seluruh anggota keluarganya untuk bekerja di rumah si kaya. Tapi, petaka untuk dua keluarga tersebut dimulai saat keluarga Ki-Woo mendapati ada ‘monster’ di dalam rumah tersebut, yang membuat jalan cerita berubah tak terduga menjadi insiden tragis.

Menyajikan jalan cerita yang dinilai fresh dan sangat dekat dengan kehidupan nyata, wajar saja film ini mengantungi rating 8,6/10 dari 437.115 penilai di laman IMDb. Sedangkan di Rottentomatoes, sebanyak 438 kritikus film kompak memberi skor 99% untuk Parasite.

Titik puncak prestasi Parasite memang bisa dibilang saat berhasil menggebrak panggung ajang Academy Awards atau Oscar pada Januari 2020. Parasite mencatatkan sejarah emas perfilman Asia dan dunia dengan prestasinya di ajang film tertinggi tersebut.

Parasite menorah rekor sebagai film Asia pertama yang memboyong trofi kategori utama Oscar, Best Picture. Total, mereka membawa pulang 4 trofi, 3 lain dari kategori Best Director, International Feature Film (Foreign Language Film) serta kategori Best Original Screenplay yang sebelumnya tak pernah sukses diraih oleh film-film Asia.

Tapi, tak hanya menggemparkan panggung Oscar, film bergenre dark comedy ini juga berjaya di banyak ajang penghargaan film besar lainnya di kancah internasional. Apa saja torehan prestasi yang diukir Parasite tersebut? Menghimpun berbagai sumber, Senin (28/12/2020), ini dia ulasan singkatnya.

1. Golden Globe Awards

Di ajang ini, Parasite masuk sebagai nominasi untuk tiga kategori, Best Motion Picture-Foreign Language, Best Director-Motion Picture dan Best Screenplay- Motion Picture. Bong Joon Ho dan sang co-writer, Han Jin Won menyabet dua trofi kemenangan, yakni Best Motion Picture-Foreign Language dan Best Director.

2. SAG (Screen Actors Guild) Awards

Parasite tampil menjadi film berbahasa asing pertama yang berhasil memenangkan Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture di SAG, menjadikan seluruh para pemain inti Parasite yang hadir, pulang dengan menenteng trofi kemenangan masing-masing. Kemenangan Parasite di gelaran ini lah yang makin menguatkan prediksi bahwa film tersebut akan berjaya di Oscar, sebab SAG Awards salah satu faktor penting untuk Oscar.

3. London Critics’ Circle

Tak terduga, di ajang ini, Parasite diumumkan sebagai pemenang untuk kategori penghargaan sekelas, Sutradara Terbaik dan Film of The Year.

4. Critics’ Choice Awards

Bong Joon Ho berhasil menyejajarkan diri bersama sutradara kenamaan dunia, Sam Mendes di gelaran awards satu ini. Pasalnya, Bong Joon Ho didapuk sebagai juara untuk Sutradara Terbaik. Ditambah dengan Best Foreign Film untuk film Parasite itu sendiri.

5. British Academy Film Awards (BAFTA)

Dari ajang BAFTA yang dihelat di Royal Albert Hall, London, Inggris, Bong Joon Ho membawa pulang dua trofi kemenangan ke Korea Selatan. Parasite sukses menyabet trofi BAFTA pertamanya, sebagai pemenang dari kategori Best Film Not in the English Language. Kemenangan Parasite kemudian ditutup lewat trofi Best Original Screenplay atas skenario yang cerdik dan segar.