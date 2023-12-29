Kaleidoskop 2023: 6 Pasangan Artis Terbucin

JAKARTA - Kehidupan para artis tentu tak lepas dari sorotan publik. Banyak masyarakat yang penasaran dengan kehidupannya, mulai dari karier hingga kisah percintaan.

Beberapa artis Indonesia yang memiliki pasangan tak segan memamerkan kemesraannya di depan publik. Tak jarang aksi mereka itu bikin netizen baper.

Bahkan para artis ini dinobatkan sebagai pasangan terbucin sepanjang 2023. Kisah cinta mereka berhasil membuat dunia hiburan tanah air gempar.

Berikut deretan pasangan artis terbucin sepanjang 2023, seperti dilansir dari berbagai sumber, Jumat (22/12/2023).

1. Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar

Kedekatan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar sempat menyita perhatian publik. Sebab tak lama putus dari Fuji, Thariq disebut-sebut menjalin hubungan dengan putri bungsu Reza Artamevia. Sempat menyembunyikan hubungan di depan publik, namun keduanya pun akhirnya tak malu untuk memamerkan kemesraan. Kini keduanya tengah dimabuk asmara, dalam berbagai acara mereka nampak selalu bersama.

2. Nathalie Holscher dan Ladislao Camara

Selanjutnya ada pasangan Nathalie Holscher dan Ladislao Camara yang sedang berbunga-bunga. Bahkan belum lama ini Nathalie dilamar oleh sang kekasih saat mereka mendaki Gunung Gede, Jawa Barat. Wajah bahagia begitu terpancar dari pasangan ini.

3. Cinta Laura dan Arya Vasco

Cinta Laura dikenal sebagai sosok yang independen, namun saat berhadapan dengan sang kekasih, Arya Vasco ia jadi sosok yang manja. Hal itu terlihat dari momen Cinta memberi kejutan di ulang tahun pacarnya. Cinta menunjukkan mode manja saat menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Gemes banget.