Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kaleidoskop 2023: 6 Pasangan Artis Terbucin

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |08:30 WIB
Kaleidoskop 2023: 6 Pasangan Artis Terbucin
Kaleidoskop 2023: 6 Pasangan Artis Terbucin
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan para artis tentu tak lepas dari sorotan publik. Banyak masyarakat yang penasaran dengan kehidupannya, mulai dari karier hingga kisah percintaan.

Beberapa artis Indonesia yang memiliki pasangan tak segan memamerkan kemesraannya di depan publik. Tak jarang aksi mereka itu bikin netizen baper.

Bahkan para artis ini dinobatkan sebagai pasangan terbucin sepanjang 2023. Kisah cinta mereka berhasil membuat dunia hiburan tanah air gempar.

Berikut deretan pasangan artis terbucin sepanjang 2023, seperti dilansir dari berbagai sumber, Jumat (22/12/2023).

1. Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar

 Kaleidoskop 2023: 6 Pasangan Artis Terbucin

Kedekatan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar sempat menyita perhatian publik. Sebab tak lama putus dari Fuji, Thariq disebut-sebut menjalin hubungan dengan putri bungsu Reza Artamevia. Sempat menyembunyikan hubungan di depan publik, namun keduanya pun akhirnya tak malu untuk memamerkan kemesraan. Kini keduanya tengah dimabuk asmara, dalam berbagai acara mereka nampak selalu bersama.

2. Nathalie Holscher dan Ladislao Camara

 Nathalie Holscher dan Ladislao Camara

Selanjutnya ada pasangan Nathalie Holscher dan Ladislao Camara yang sedang berbunga-bunga. Bahkan belum lama ini Nathalie dilamar oleh sang kekasih saat mereka mendaki Gunung Gede, Jawa Barat. Wajah bahagia begitu terpancar dari pasangan ini.

3. Cinta Laura dan Arya Vasco

Cinta Laura dan Arya Vasco

Cinta Laura dikenal sebagai sosok yang independen, namun saat berhadapan dengan sang kekasih, Arya Vasco ia jadi sosok yang manja. Hal itu terlihat dari momen Cinta memberi kejutan di ulang tahun pacarnya. Cinta menunjukkan mode manja saat menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Gemes banget.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/33/2947363/kaleidoskop-2023-5-artis-pertama-kali-rayakan-lebaran-usai-mualaf-4b9tYNCLeY.jpg
Kaleidoskop 2023: 5 Artis Pertama Kali Rayakan Lebaran Usai Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946992/kaleidoskop-2023-5-artis-meninggal-karena-serangan-jantung-BXJgjaAcMA.jpg
Kaleidoskop 2023: 5 Artis Meninggal karena Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946991/kaleidoskop-2023-7-pernikahan-selebriti-paling-menyita-perhatian-publik-FPvsA9Mjzh.jpg
Kaleidoskop 2023: 7 Pernikahan Selebriti Paling Menyita Perhatian Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946860/kaleidoskop-2023-5-perceraian-artis-yang-berhubungan-dengan-hukum-AHbP5dLKAb.jpg
Kaleidoskop 2023: 5 Perceraian Artis yang Berhubungan dengan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/205/2946205/kaleidoskop-2023-5-konser-viral-mulai-dari-bmth-hingga-baskara-putra-rE8LqgjsUE.jpg
Kaleidoskop 2023: 5 Konser Viral Mulai Dari BMTH Hingga Baskara Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/33/2946204/kaleidoskop-2023-deretan-artis-yang-lakukan-operasi-plastik-sukses-bikin-pangling-6nNCo9HTJe.jpg
Kaleidoskop 2023: Deretan Artis yang Lakukan Operasi Plastik, Sukses Bikin Pangling!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement