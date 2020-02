INCHEON - Para aktor Parasite diketahui tiba di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, pada Rabu pagi (12/2/2020) waktu setempat. Mereka kembali sekitar 2 hari setelah mencetak sejarah dengan memenangkan empat trofi di Academy Awards ke-92.

Song Kang Ho, Choi Woo Shik, dan Park So Dam diketahui tiba bersama produser film Parasite Kawk Sin Ae, penulis skenario Han Jin Won, editor Yang Jin Mo, dan desainer produksi Lee Ha Jun. Ketika pintu kedatangan di bandara terbuka, penggemar dan media menyambut mereka dengan tepuk tangan.

Kepada awak media yang telah menanti mereka, Song Kang Ho memberikan pernyataan singkat. Dia mengatakan, Bong Joon Ho sang sutradara tak bisa kembali bersama mereka karena memiliki jadwal lain di Amerika Serikat.

“Kami mendapatkan keberuntungan ini karena dukungan dan kekuatan dari penggemar di Korea Selatan. Kami akan berusaha untuk mempromosikan kebudayaan dan kesenian Korea ke industri global lewat film,” ujarnya seperti dikutip dari The Korea Herald, Rabu (12/2/2020).

Seperti diketahui, Parasite menerima tiga piala dalam Oscar 2020: Best Picture, Best Original Screenplay, dan Best International Feature. Sementara trofi Best Directing jatuh ke tangan Bong Joon Ho. Ini merupakan film berbahasa asing pertama yang meraih Best Picture dalam Academy Awards.*

