HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kaleidoskop 2023: 5 Perceraian Artis yang Berhubungan dengan Hukum

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:35 WIB
Kaleidoskop 2023: 5 Perceraian Artis yang Berhubungan dengan Hukum
Kaleidoskop 2023: 5 perceraian artis yang berhubungan dengan hukum (Foto: Instagram/vennamelindareal)
A
A
A

JAKARTA - Perceraian artis cukup mewarnai tahun 2023. Bahkan terdapat beberapa pemberitaan terkait perceraian rumah tangga artis bikin heboh lantaran berhubungan dengan kasus hukum.

Salah satu kasus perceraian artis yang bikin heboh lantaran terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan sebagai korban KDRT, beberapa artis ini sampai membawa perkara tersebut ke jalur hukum untuk mendapatkan keadilan.

Selain KDRT ada pula artis yang meminta cerai lantaran suaminya terlibat judi online.

Dirangkum dari beberapa sumber, berikut ulasan mengenai perceraian artis yang paling menghebohkan.

1. Venna Melinda

Venna Melinda

Artis pertama dibahas kali ini adalah Venna Melinda merupakan korban KDRT dilakukan oleh mantan suaminya, Ferry Irawan sejak awal tahun 2023. Tak terima diperlakukan semacam itu, ia melaporkan suaminya ke Polres Kediri, kemudian kasusnya dilimpahkan ke Polda Jatim.

Atas perbuatannya itu, Ferry Irawan divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri pada Mei 2023 menjalani masa tahanan selama satu tahun penjara.

Selain itu, Venna Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lewat sidang online atau e-court pada 3 Agustus 2023. Majelis hakim mengabulkan tuntutan Venna Melinda mengenai uang mut'ah dan nafkah dari Ferry Irawan Rp30 juta.

2. Lia Ladysta

Lia Ladysta 

Pedangdut Lia Ladysta resmi bercerai dari suaminya, Munawir Nadjib, pada 5 April 2023 di PA Jakarta Selatan. Personel 3 Serigala ini menggugat pada 6 Februari 2023 karena mantan suaminya tersebut terlibat kasus judi online.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Lia Ladysta secara verstek tanpa kehadiran tergugat, yakni suaminya. Dalam putusan itu, majelis mengabulkan tuntutan dari sang pedangdut tetapi menunggu banding dari suami kliennya.

Pada saat putusan perceraian, Munawir Nadjib tengah menjalani masa tahanan oleh pihak berwajib di Sulawesi Utara, karena terjerat kasus judi online merugikan bank senilai Rp27 miliar.

3. Rizal Djibran

Rizal Djibran 

Artis ketiga dibahas yakni Maesarah Nurzaka alias Sarah memutuskan bercerai dengan suaminya, Rizal Djibran. Akibat adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama masa pernikahan.

Sarah memutuskan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Persidangan berjalan sekitar tiga bulan, majelis hakim memutuskan Sarah dan Rizal Djibran bercerai pada November 2023.

Halaman:
1 2
