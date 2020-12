LOS ANGELES - Beyonce menawarkan program bantuan dana sebesar USD500.000 atau setara Rp7 miliar bagi keluarga yang kehilangan rumah akibat pandemi COVID-19. Dana hibah itu merupakan bagian dari program sosial sang diva dalam BeyGOOD Impact Fund.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri ke National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), mulai 7 Januari 2021. Beyonce akan menyerahkan bantuan tersebut kepada 100 orang terpilih, pada akhir Januari 2021.

Mengutip People, Minggu (27/12/2020), moratorium perumahan di Amerika Serikat telah berakhir pada 26 Desember silam. Akibatnya, banyak properti yang disita dan digusur yang membuat warga kehilangan tempat tinggal.

Berdasarkan data yang dirilis Pusat Prioritas Anggaran dan Regulasi, ada 9,2 juta warga Amerika yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut membuat mereka tak punya pemasukan untuk melanjutkan sewa rumah.

Ini memang bukan program sosial pertama yang dijalankan Beyonce sepanjang masa pandemi virus Corona. BeyGOOD bersama NAACP juga memberikan bantuan dana sebesar USD10.000 kepada 250 bisnis kecil. Pada Mei silam, dia juga menyediakan tempat tes COVID-19 di kampung halamannya di Houston, Texas. Hal itu dijalankannya bersama sang ibu, Tina Knowles-Lawson. Dia juga mendonasikan USD6 juta untuk korban COVID-19 pada April silam.