LOS ANGELES - Setidaknya, ada tiga diva kenamaan dunia yang masuk dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia sepanjang 2020. Ketiga diva itu adalah Beyonce, Taylor Swift, dan Rihanna.

Berdasarkan penilaian Forbes, 100 perempuan yang masuk dalam daftar tersebut berasal dari 30 negara dan lahir dalam lintas empat generasi. Mereka terdiri dari 10 kepala negara, 38 CEO, dan 5 selebriti.

Meski berbeda usia, kebangsaan, dan latar belakang profesi, namun mereka dianggap mampu memanfaatkan platform masing-masing untuk mengatasi tantangan unik di tahun 2020.

Rihanna bertengger di posisi ke-69 dan disebut sebagai salah satu selebriti yang paling tanggap soal amal. Pelantun Umbrella itu telah menyumbang USD8 juta atau setara Rp112,9 miliar untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Sementara Beyonce yang berada di posisi 72 dianggap sukses dalam bidang musik lewat gelaran tur stadium On The Run II bersama sang suami, Jay-Z. Dia juga berkontribusi dalam pembuatan ulang Lion King.

Terakhir ada Princess of Pop, Taylor Swift yang menempati peringkat 82 daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Taytay -demikian ia akrab disapa- dinilai berhasil menggunakan pengaruh besar dan ketenarannya untuk menyuarakan aksi politik.

Dia sukses mengajak penggemarnya untuk mendukung Equality Act lewat lagunya berjudul You Need to Calm Down. Demikian dikutip dari Billboard, Kamis (10/12/2020).*

