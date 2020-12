JAKARTA - Mata Via Vallen, Inul Daratista, Denny Caknan, Danang Pradana dan Nur Bayan spontan berkaca-kaca ketika pihak GTV memberikan kado kejutan berupa video ibu mereka di layar LED besar panggung The Next Didi Kempot. Terutama Via Vallen, ia bercerita dirinya sangat ketakutan kalau sampai kedua orangtuanya berpulang mendahuluinya.

“Aku sering pas ibu bapak tidur, aku pegang perutnya, ngerasain masih gerak enggak, masih nafas enggak. Kalau di luar, kan CCTV terhubung ke handphone, aku liat (zoom in), aku cek perutnya masih gerak enggak. Aku takut mereka berhenti nafas, (kalau mereka tidak ada) aku kerja buat siapa” ucap Via Vallen sambil berlinang air mata (23/12/20).

Via Vallen mengaku sang ibu sangat berperan dalam hidupnya, sosok ibu kuat yang berhasil membesarkan ketiga anaknya meski hidup dalam ruangan berukuran 2.5 meter x 3 meter. Itulah kasih ibu, akan bertahan sepanjang masa.

Baca Juga:

- Wika Salim Bisa Buat Salah Fokus Juri The Next Didi Kempot

- Dihujat Usai Dinobatkan sebagai Top 5 Wanita Tercantik Dunia, Ini Kata Lesti Andryani

Bahkan meski anaknya sudah sukses, ternyata ibu Denny Caknan masih berusaha kerja dengan menjual keripik peyek. “Uwis to (sudah) bu, istirahat saja. Wong anaknya sanggup kok menghidupi” ucap Denny Caknan sambil menghapus air mata yang jatuh di wajahnya (23/12/20). Kini terungkap mengapa para Juri mudah berempati dan ikut merasakan rasa emosional peserta, karena mereka pun merasakan hal yang serupa.

Via Vallen, Inul Daratista, Denny Caknan, Danang Pradana dan Nur Bayan adalah Juri terambyar yang saat ini menghiasi panggung The Next Didi Kempot, sebuah program talent search terbaru besutan GTV. Dengan ikatan kolaborasi mereka yang tidak hanya kuat namun juga sangat kompak, kelima Juri akan menyeleksi talenta berbakat yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. The Next Didi Kempot mempunyai standard yang sangat kompetitif karena dari 6 talenta muda berbakat yang tampil, hanya 1 orang saja yang berhak lolos ke babak Jagoan Manggung.

Penampilan keren Nando talenta muda berbakat asal Bekasi berhasil membuat Via Vallen, Inul Daratista, Denny Caknan dan Danang memberikan standing applause. Dengan sangat antusias, Danang menyatakan dukungannya terhadap Nando yang lolos ke babak Jagoan Manggung, “Aku lihat Nando yang terbaik dari episode 1 sampai episode ke 4 ini,” kata Danang sambil memberikan jari jempol (23/12/20).” "Sampai ketemu Nando di Grand Final,” ucap Inul Daratista dengan senyum lebar di wajahnya. Antusiasme ini menjadi bukti komitmen para Juri untuk menghadirkan talenta penyanyi pop jawa dan campursari terbaik kepada kita semua. Kini Nando asal Bekasi bergabung dengan para finalis episode sebelumnya, Hendi asal Pekalongan, Zita asal Tegal dan Alya asal Boyolali. Siapakah talenta muda berbakat lainnya yang akan menyusul mereka? The Next Didi Kempot GTV memberikan hiburan dengan suasana Rabu Ambyar di ruang keluarga pemirsa Indonesia. Aksi para jurinya patut dinanti dan cerita para kontestannya yang bisa menginspirasi menjadi tontonan keluarga yang layak dinikmati. Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.