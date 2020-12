SEOUL - Cho Seung Woo dan Park Shin Hye telah menyelesaikan syuting drama fantasi-misteri Sisyphus: The Myth. Kini, proyek tersebut sudah memasuki tahap pascaproduksi.

Mengutip Soompi, Selasa (15/12/2020), Cho Seung Woo berperan sebagai Han Tae Sool, pria tampan nan genius yang memiliki keahlian engineering dan coding yang mumpuni. Dia merupakan pendiri Quantum dan Time yang tersohor di pasar internasional.

Namun di balik kisah sukses itu, Seung Woo masih dibayangi kematian mendadak sang kakak 10 tahun silam. Hingga suatu hari, dia mengetahui kebenaran di balik kematian kakaknya yang justru membawanya masuk dalam petualangan berbahaya.

Di lain pihak, Park Shin Hye berperan sebagai Kang Seo Hae, petarung wanita yang sangat tangguh. Dia memiliki kemampuan menembak, merakit bom, hingga bertarung dengan tangan kosong.

Semua kemampuan itu dimilikinya agar bisa bertahan di dunia yang dikuasai para gangster. Sisyphus: The Myth akan fokus pada perjalanan Kang Seo Hae membantu Han Tae Sool menguak fakta di balik kematian kakaknya.

Drama Sisyphus: The Myth diarahkan oleh Jin Hyuk, sutradara di balik drama The Legend of the Blue Sea hingga Master's Sun. Dia berkolaborasi dengan dua penulis skenario Lee Jae In dan Jeon Chan Ho.

Serial Sisyphus: The Myth akan tayang untuk merayakan anniversary ke-10 JTBC. Artinya, penonton masih harus bersabar untuk menonton kolaborasi Park Shin Hye dan Cho Seung Woo ini hingga semester I-2021.*

