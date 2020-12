JAKARTA - Via Vallen untuk pertama kalinya ditunjuk menjadi juri sebuah program talent search The Next Didi Kempot di GTV. Sebuah tantangan baru bagi Via Vallen untuk menyeleksi ribuan talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kemampuan bernyanyi jenis lagu pop jawa dan campursari yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan.

Pada episode perdana yang ditayangkan Rabu lalu, penampilan Via langsung mengundang simpati pemirsa GTV. Kemampuannya berempati kepada salah satu kontestan menjadi poin lebih, Via memberikan semangat kepada Eneas kontestan asal Solo yang memiliki latar belakang kehidupan yang kurang lebih sama dengan Via Vallen saat berjuang merintis karirnya sebagai seorang penyanyi. “Kamu tetap semangat, yang sabar. Enggak banyak orang yang seberuntung kamu, bisa berdiri di panggung ini,” tegas Via Vallen menyemangati (2/12/2020).

Baca Juga:

Pertama Kalinya! Via Vallen Jadi Juri di Ajang Talent Search The Next Didi Kempot GTV

Inul Daratista, Via Valen, Danang, Denny Caknan, Nur Bayan Cari Talenta Muda Penerus Didi Kempot





Saat penjurian The Next Didi Kempot, Via Vallen berkolaborasi dengan 4 juri lainnya : Inul Daratista, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan yang saling mengisi dan membangun chemistry yang kuat, ditambah interaksi dua host yang bikin rame : Irfan Hakim dan Andhika Pratama, menjadikan program ini sangat menghibur. Satu lagi, kehadiran Sintya Marisca sebagai pemandu joget menjadikan tayangan ini punya cara asik untuk bisa lebih dinikmati.

Kekuatan juri dan host tersebut melahirkan atmosfer sejuta rasa yang muncul di atas panggung The Next Didi Kempot. Komentar penuh canda yang mengundang tawa, cerita para kontestan yang menggugah hati, serta penampilan bernyanyi talenta muda dan juga para juri mampu membawa perasaan yang tumpah ruah bagi penonton di rumah!

Malam ini, Rabu 9 Desember 2020 pukul 19.00 WIB, 6 orang kontestan baru akan datang ke panggung The Next Didi Kempot GTV. Ada 4 perempuan cantik : Arvia dari Bandung, Zita seorang mahasiswi kedokteran gigi asal Tegal, Dimar seorang penggiat aktivitas sosial dari Banyuwangi dan selebgram asal Blitar yaitu Hana yang masih giat menyelesaikan studinya di fakultas hukum. Dua kontestan lainnya adalah para lelaki gagah dan tangguh. Seorang polisi yang gagah asal Pemalang : Bripka Dhimas Agung, dan sepasang pemuda kembar yang tangguh berjuang hidup dari panggung ke panggung : Rohman dan Rohim yang berasal dari Lampung.

Babak Eliminasi yang diberi nama Episode Aksi Manggung dipenuhi oleh para talenta muda berbakat dari seluruh daerah di Indonesia. Pada setiap episode Aksi Manggung tampil 6 kontestan untuk menunjukkan talenta bernyanyinya di hadapan para juri, dan hanya 1 kontestan saja yang akan dipilih untuk maju ke babak final nanti. Siapakah kontestan yang akan lolos pada episode Rabu ini?

Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV hari Rabu 09 Desember pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(aln)