JAKARTA - Inul Daratista bersama Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan siap berkolaborasi mencari talenta penyanyi pop jawa dan campusari di program terbaru GTV : The Next Didi Kempot. Ribuan talenta muda penyanyi pop jawa dan campursari yang sudah mengikuti registrasi audisi secara online melalui aplikasi RCTI+ dan via drop box radio di 22 kota di Indonesia, awal Desember mendatang akan mulai memasuki tahapan audisi yang sesungguhnya!

Selain mengundang animo yang cukup besar, program The Next Didi Kempot disambut positif oleh keluarga Didi Kempot (Alm). “Kami sekeluarga merasa bangga mendapat kehormatan ini, karena karya yang diwariskan Mas Didi Kempot ternyata tidak hanya dimiliki oleh kami keluarganya, tetapi bisa dinikmati juga oleh masyarakat Indonesia” ungkap Ibu Putri – istri mendiang Didi Kempot (21/11/20).

Pilihan 5 juri dengan latar belakang yang unik dan catatan prestasi di bidang musik, serta pemilihan genre musik yang fokus pada jenis campursari dan pop jawa yang saat ini sedang hits di kalangan millennials, talent search The Next Didi kempot akan menjadi tontonan yang sangat menarik.

Juri dengan jam terbang tinggi dalam menseleksi talenta penyanyi di program talent search dikuasai oleh Diva Dangdut Inul Daratista. Denny Caknan yang baru saja mendapatkan penghargaan Anugrah Dandut Indonesia 2020 untuk nominasi Penyanyi Dangdut Paling Di Hati tidak hanya berprestasi sebagai performers namun juga mahir sebagai pencipta lagu. Denny Caknan mampu melihat kontestan dari sudut pandang seorang pencipta lagu, yang mungkin bisa saling melengkapi atau berseberangan dengan Nur Bayan yang dikenal sebagai hits maker lagu pop jawa. Namun keduanya meiliki kesamaan, musik mereka banyak dipengaruhi oleh karya-karya Didi Kempot (Alm).

Baca juga: Cara Ikuti Audisi The Next Didi Kempot

Danang memiliki pengalaman mengikuti beberapa ajang pencarian bakat hingga bisa menuai sukses pada saat ini. Ia termasuk penyanyi yang genius dalam mengaransemen dan berimprovisasi pada sebuah lagu. Danang bisa memberikan warna yang berbeda dari keempat juri lainnya, baik secara teknis menyanyi maupun ilmu memenangkan sebuah audisi. Sedangkan Via Vallen, yang dikenal sebagai Ratu Pop Koplo dengan jumlah fans yang besar dan loyal, meraih sukses musik di platform digital, adalah referensi yang menarik bagi para millennials!

Mereka berlima pastinya punya kriteria yang berbeda dalam menetukan talenta yang terbaik. Keragaman ini akan menjadi konflik yang pantas dinikmati sebagai tayangan hiburan yang lengkap. Ada sensasi drama audisi, ada talenta penyanyi yang merdu melantunkan lagu campursari, ada Irfan Hakim dan Andhika Pratama yang siap memandu acara dengan komentar yang segar ditemani Cynthia Mariska, SI Ratu Ambyar! Penasaran? Saksikan perjuangan para talenta muda penerus cita-cita sang legenda : The Next Didi Kempot, Mulai 2 Desember 2020, Setiap Rabu Jam 7 Malam di GTV. Program The Next Didi Kempot juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.