LOS ANGELES - Aktor Jason Satham tampaknya sedang bersiap untuk menyapa para penonton lewat layar kaca.

Melansir Variety, Kamis (3/12/2020) Jason Statham dikabarkan tengah diincar untuk membintangi drama kriminal keluaran Focus Features, Small Dark Look.

Baca Juga:

Sederet Fakta The Expendables 3, Jason Statham Hampir Tenggelam saat Syuting

Fakta Mechanic: Resurrection, Film Bertabur Bintang Hollywood





Tengah bernegosiasi untuk masuk jadi pemain Small Dark Look, jika nanti aktor bintang The Meg dan Fast and Furious : Hobbs & Shaw tersebut setuju mau bermain di Small Dark Look maka Jason akan digawangi oleh sutradara peraih nominasi Oscar untuk film Land of Mine, Martin Zandvliet.

Small Dark Look tampaknya digarap begitu serius dengan menggaet sederet nama besar. Tak hanya sang sutradara, tapi untuk penulis skenario pihak produksi juga mendapuk penulis ternama peraih nominasi Oscar, Steven Knight.

Sejauh ini untuk jalan ceritanya, Small Dark Look hanya diungkapkan sebagai drama kriminal yang fokus pada massa dari Rusia di London. Sayangnya, plot detail tentang cerita Small Dark Look masih dirahasiakan begitu rapat oleh tim produksi.

(aln)