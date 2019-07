JAKARTA – Jason Statham menampilkan aksi tak biasa dalam sebuah video yang dibagikannya melalui Instagram, Senin (1/6/2019). Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, pemain film Fast & Furious 7 tersebut mampu membuka tutup botol dengan tendangan.

Jason Statham yang saat itu mengenakan kaus putih, terlebih dahulu melakukan ancang-ancang. Kemudian, pria 51 tahun tersebut melakukan tendangan dengan cara membalikkan tubuhnya.

Fantastis, tendangan yang dikeluarkan oleh Statham pun mampu membuka tutup botol tersebut. Salah satu kaki Statham menyentuh dan berhasil memutar sasaran, yakni tutup botol.

Melengkapi unggahannya, pria kelahiran Inggris ini menuliskan sebuah keterangan untuk video singkat tersebut. Rupanya, video tersebut diunggah Statham lantaran dirinya ditantang oleh John Mayer yang sudah melakukan tantangan yang disebut dengan bottle cap challenge sebelumnya.

“#bottlecapchallenge #challengeaccepted @erlsn.acr This thing landed on my head from @johnmayer (Aku melakukan ini karena ditantang oleh John Mayer),” tulis John Statham.

Seakan tak ingin bottle cap challenge berhenti pada dirinya, Jason Statham pun kembali menantang rekan lainnya. Kali ini, sutradara Guy Ritchie dan atlet bela diri James Moontasri menjadi target Jason Stathan dalam melemparkan tantangan yang sama. Baca Juga: Jessica Iskandar Foto Mesra dengan Richard Kyle, Netizen: Terlalu Nafsu Foto-foto Seksi dari si Tampan Bobby Ida, Darah Bali Kelahiran Jerman “Tetapi, (bottle cap challange) ini akan kembali menantang beberapa orang karena telah melakukan push up dengan buruk. Tantangan ini untuk kalian @guyritchie dan @jmoontasri,” lanjut aktor yang terkenal berkat film Lock, Stock and Two Smoking Barrels ini. Sebelumnya, penyanyi John Mayer telah melakukan tantangan ini terlebih dahulu. Dengan sebuah botol plastik bertutupkan warna merah, pelantun lagu New Light ini mampu memecahkan tantangan tersebut. Penyanyi asal Amerika Serikat itu pun lantas menantang Jasons Statham untuk melakukan tantangan yang sama. “Pertama @erlsn.acr melakukannya. Kemudian @blessedmma mengikuti, dan menantangku. Saya sekarang menantang @jasonstatham. #bottlecapchallenge,” tulis Jhon Mayer pada Minggu (30/6/2019) di Instagramnya.