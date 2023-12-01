Jason Statham Kunjungi Abu Dhabi, Penampilan Rosie Huntington-Whiteley sang Istri Jadi Sorotan Netizen: Masya Allah

JAKARTA - Aktor Jason Statham menjadi sorotan publik. Saat mengunjungi Abi Dhabi, sang istri Rosie Huntington-Whiteley terlihat mengenakan busana muslim.

Jason Statham dan Rosie Huntington-Whiteley tampak mengunjungi salah satu masjid terbesar di dunia dengan 82 kubah putih berbagai ukuran, yakni Sheikh Zayed Grand Mosque.

Menariknya, Rosie biasa disapa itu yang terkenal sebagai salah satu model seksi Victoria's Secret tampak tampil berbeda dari biasanya.

Model pemilik bibir indah ini tampil tertutup dalam balutan busana muslim serba putih, berupa tunik dan celana kulot panjang longgar, serta penutup kepala berupa pashmina.