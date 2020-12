JAKARTA - Hot gosip yang pertama datang dari Anya Geraldine. Dia membagikan cerita di balik layar penggarapan film terbarunya berjudul 'Selesai' di Instagramnya pada Senin, 30 November 2020.

Dalam salah satu foto yang diunggahnya, dia terlihat berpose dengan rambut basah yang terurai menutupi sebagian wajahnya. Pada foto lain, mantan kekasih Ovi Rangkuti itu terlihat memegang rambutnya di bawah pancuran air.

Dalam keterangan unggahannya, sang selebgram membocorkan bahwa foto-foto itu dibidik oleh Gading Marten.

“Mandi. Buat next project series: SELESAI by @dr_tompi. Photo by @gadiiing,” ungkap selebgram 24 tahun tersebut dalam keterangan fotonya.

Melihat unggahan Anya Geraldine tersebut, Gading Marten yang juga ikut bermain dalam proyek tersebut mulai menggodanya. “Aman berarti, 3 hari ke depan enggak (perlu) mandi,” katanya.

Komentar Gading Marten itu kemudian ditanggapi oleh Anya Geraldine. “@gadiiing, sekarang aku sudah rajin mandi kali,” tuturnya.

Foto tersebut rupanya membuat netizen khususnya kaum adam merasa iri. Pasalnya, ayah satu anak itu berhasil mengabadikan momen saat sang selebgram tengah mandi.

“Ini sih Gading menang banyak. Beuh,” ujar pemilik akun Instagram @dhi****triyooo. Sementara akun @mulyak****a27 mengatakan, “Enak banget ya jadi Gading. Bisa mantengin Anya sedang mandi.”*

Berikutnya ada pesinetron Mischa Chandrawinata yang blakblakan terkait kisah cinta masa lalunya dengan Jessica Mila. Ia mengaku, tak memprioritaskan Tuhan dalam hubungannya kala itu. "Pacaran sama Mila kurang lebih 4 tahun dan kita berusaha menjadi orang yang lebih baik menurut versi kita," kata Mischa, dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Senin (30/11/2020). Lalu dia menambahkan, "Tapi kita enggak pernah tahu, kita enggak bisa menjadi versi kita yang lebih baik kalau bukan karena Tuhan dalam hubungan." Baca Juga: Postingan Terakhir Selebgram Ayu Wulantari Sebelum Bunuh Diri Mischa Chandrawinata Blakblakan soal Masa Lalunya dengan Jessica Mila

Selama itu, keduanya seperti mencari sesuatu. Mereka seolah kehilangan arah tanpa kedekatan dengan Sang Pencipta. "Kita tuh sebenarnya pacaran buat apa? Cuma buat aku sayang kamu, kamu sayang aku, tapi kita enggak sayang sama Tuhan," ujar saudara kembar Marcel Chandrawinata ini. Akhirnya hubungan mereka berakhir. Mischa sadar bahwa selama ini, konsep hubungannya yang tak mengutamakan Tuhan adalah kesalahan. "Itu yang kita tahu akhirnya belakangan. Pada akhirnya kita harus sayang sama Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, baru cari pasangan. Kita prioritasnya aja udah terbalik," pungkas Mischa. Terakhir ada Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta RCTI. Arya mengaku bahwa dirinya sebagai Aldebaran sebetulnya sudah jatuh cinta pada sosok Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin. Namun sayang rasa cinta tersebut tertutup dengan rasa dendam yang ditanam pada diri Aldebaran pada sosok istrinya itu. “Sebenarnya sudah cinta (dengan Andin), tapi kan cintanya tertutup sama dendam. Cintanya tuh dibalut sama denda, sebenarnya tanpa itu sudah luluh,” kata Arya, dikutip RCTI, Senin (30/11/2020). Baca Juga: Peserta Audisi Indonesian Idol Mirip Ashanty, Ari Lasso Goda Anang Hermansyah Fakta-Fakta Meninggalnya Selebgram Ayu Wulantari

Arya menggambarkan karakter Aldebaran sebagai pria yang tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik. “Aldebaran itu enggak pandai mengungkapkan rasa, berekspresi itu kurang memang Aldebaran itu,” selorohnya. Sinetron Ikatan Cinta menjadi tayangan yang paling digemari saat ini. Bagaimana tidak, sinetron Ikatan Cinta diketahui baru saja sukses mencetak rekor baru. Pasalnya berdasarkan data Nielsen semua demografi pada Minggu, 29 November 2020, Ikatan Cinta meraih pencapaian rating setinggi 10,98 dengan pangsa pemirsa (audience share) 37,3%.