LOS ANGELES - Cardi B, Jennifer Lopez, Dua Lipa hingga penyanyi senior Dolly Parton yang disebutkan sebagai nama-nama musisi yang akan menerima award spesial. Mereka akan menerima penghargaan khusus di perhelatan Billboard’s Women in Music 2020 yang akan dihelat 10 Desember 2020.

Dilaporkan Just Jared, Kamis (19/11/2020) Billboard mengumumkan, rapper Cardi B diberi penghargaan sebagai Woman of the Year, sementara diva seksi sekaligus aktris, Jennifer Lopez akan dianugerahi Icon Award yang bergengsi, atas pengaruh besarnya di industri musik dan komunitas artistic.

Lain lagi dengan Dua Lipa, pelantun hits New Rules tersebut disebutkan akan menerima award kategori Powerhouse Award, atas pencapaian musiknya tahun ini yang berhasil mendominasi streaming, penjualan, dan siaran radio. Sedangkan Dolly Parton, diberi penghargaan Hitmaker Award.

Dua kategori lainnya yakni Rising Star Award dan American Express Impact Award, disebutkan lebih lanjut masing-masing akan diberikan kepada Chloe x Halle dan Jessie Reyez.

Untuk diketahui, karena situasi pandemi Covid-19 maka seperti banyak gelaran acara penghargaan lainnya, perhelatan Billboard’s Women in Music 2020 yang akan dipandu host Teyana Taylor tersebut juga diketahui akan diselenggarakan secara virtual.

