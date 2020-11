JAKARTA - Daniel Mananta kini mulai terbuka terkait sosok istrinya, Viola Maria di hadapan publik. Bahkan ia mengajak perempuan asal Jerman tersebut saat menjadi bintang tamu di saluran YouTube Cerita Untungs yang tayang pada 19 November 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Daniel kemudian bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan sang istri. Ia pun mengaku bertemu dengan istrinya usai putus dari Marissa Nasution pada 2008 silam.

"Gue pertama kali ketemu Viola di pembukaan club di daerah Sudirman. Waktu itu gue baru putus sama Marissa, enggak lama lah beberapa bulan," tutur Daniel seperti dikutip Okezone, Rabu (25/11/2020).

Baca Juga: Daniel Kembali Lagi ke Idol, Boy William Bingung

"Terus pertama kali ngobrol gue juga tanya dia darimana, dia jawab dari Jerman. Dan gue langsung bilang spontan, mantan gue juga dari Jerman," imbuhnya.

Lebih lanjut, Daniel pun mengungkapkan bahwa sahabatnya sempat mempromosikannya di depan Viola. Namun kala itu ibu dua anak tersebut tampak belum tertarik dengannya.

"Sahabat gue juga kayanya pengen promosiin gue banget. Terus dia ngenalin gue sebagai VJ terus dia kayak yang 'oh congratulations', terus so what gitu kan menurut dia," kenang Daniel lagi.

Hal tersebut pun diakui oleh Viola, ia mengaku belum tertarik dengan suaminya kala itu. Pasalnya aktor A Man Called Ahok tersebut bukanlah tipenya.

"Aku enggak terlalu tertarik dengan dia. Soalnya bukan tipe saya, tapi sekarang dia tipe saya," timpal Viola.

Komunikasi antara Daniel dengan Viola pun terus terjalin kala istrinya magang di Indonesia. Kemudian mereka akhirnya menikah pada Oktober 2011. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak yakni Mila Mananta dan Noam Mananta.

(edh)