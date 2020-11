JAKARTA - Kejutan terjadi pada saat episode audisi ke 3 Indonesian Idol Special Season yang tayang pada Senin (23/11/2020) malam di RCTI. Host yang sudah menjadi ikonik Indonesian Idol, Daniel Mananta, tiba – tiba hadir kembali.

Awalnya Daniel bergabung untuk membawakan acara disaat Boy sedang memandu acara. Boy pun kemudian terlihat bingung dan kaget. Tak lama Boy memeluk Daniel dengan perasaan yang masih bingung dan kaget atas kehadiran Daniel.

“Untuk semua netizen, please jangan nyinyirin kita yang engga – engga ya karena kita memang ga ada apa – apa dan kita memang berteman dekat,” kata Daniel ke arah kamera.

Setelah Boy, giliran para juri yang dikejutkan oleh Daniel yang masuk ke ruang audisi dengan berpura – pura sebagai kontestan. “Gue kangen banget sama para juri dan gue pengen banget ketemu. Gue yakin mereka pasti pada marah,” ucap Daniel sambil tertawa.

Juri yang pertama kali menyadari kehadiran Daniel adalah Judika. “ loh…loh…loh,” kata Judika sambil terperangah. Kemudian juri lain menimpali. “Ada orang ya? Kok ada suara tapi ga ada orangnya. Mana suaranya menjenuhkan lagi,” ujar Anang meledek Daniel. “Ngapain sih lo nongol lagi di Indonesian Idol?” canda Maia.

“I love you guys. Thank you so much guys. Gua selalu mendoakan Indonesian Idol lebih sukses dari season – season sebelumnya,” kata Daniel kepada para juri dan juga kru Indonesian Idol Special Season.

Kemudian, Daniel juga menyampaikan alasan kenapa dirinya tidak lagi menjadi host Indonesian Idol. “Gue merasa kalo gue terlalu sayang sama Indonesian Idol. Karena gue sayang, maka gue ngerasa perlu ada regenerasi di Indonesian Idol. Gue rasa ini waktu yang tepat untuk mengganti host yang lebih fresh lagi,” ucap Daniel.

“Gua kangen banget sama nyinyiran mereka (juri), tapi nyinyiran mereka itu penuh dengan cinta dan Gue percaya Boy William bisa lebih baik lagi jadi host Indonesian Idol dan cocok buat kaum milenial,” tambah Daniel yang sudah menjadi host Indonesian Idol sejak season 3 hingga tahun lalu (season 10).

