LOS ANGELES - Bukan hanya The Weeknd yang bermasalah dengan daftar nominasi yang baru saja diumumkan oleh pihak penyelenggara Grammy Awards. Tapi, solois terkenal lainnya, Justin Bieber juga tampak bermasalah dengan nominasi penghargaan Grammy 2021.

Justin Bieber sendiri diketahui menjadi salah satu nominasi di tiga kategori penghargaan. Best Pop Solo Performance, Best Pop Duo/Group Performance dan Best Pop Vocal Album.Keanehan yang dirasakan Justin soal nominasi Grammy ini, merujuk pada nominasi yang ditujukan untuk dirinya sendiri.

Lewat keterangan resminya, penyanyi berusia 24 tahun itu menyebutkan meski merasa terhormat bisa masuk sebagai nominator Grammy.

Tapi Justin merasa ada yang keliru ketika album Changes miliknya dilihat sebagai album genre musik pop.

“Kepada Grammy, saya tersanjung karya seni saya bisa diakui dan dihargai. Tapi saya teliti soal musik saya, saya membuat album itu sebagai album R&B, Changes itu adalah album genre musik R&B,” kata Justin, mengutip Just Jared, Rabu (25/11/2020).

Justi merasa aneh album Changes yang ia garap dengan konsep sebagai album bergenre R&B, malah tidak dianggap sebagai karya musik R&B oleh pihak Grammy Awards.

“Album itu tak diakui sebagai album R&B, jadi hal sangat aneh bagi saya. Saya tumbuh dengan mengagumi musik R&B dan ingin membuat proyek yang mewujudkan suara R&B itu. Mengingat, chords, melodi, gaya vokal hingga sound drum hip-hop yang dipilih, tidak bisa disangkal itu adalah album R&B,” tambahnya.

Tak bermaksud mendeskreditkan musik pop, Justin menerangkan ia hanya mencoba meluruskan bahwa album itu ia garap bukan ingin dilihat sebagai album musik pop. Justin menegaskan, ia tetap merasa terhormat dan berterima kasih karena sudah dipilih untuk masuk ke daftar nominasi oleh Grammy. “Mohon jangan salah tangkap, saya seperti tidak tahu berterima kasih. Untuk memperjelas, saya sangat menyukai musik pop, hanya saja bukan itu yang ingin saya buat kali ini. Saya tetap berterima kasih, karena merasa dihormati atas karya saya. Saya merasa terhormat bisa dinominasikan,” tutup Justin.