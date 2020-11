LOS ANGELES - Penyanyi terkenal, Justin Bieber tengah berbunga-bunga karena sang istri tercinta, model Hailey Baldwin baru saja berulang tahun. Justin merayakan ultah sang istri yang ke-24 dengan penuh cinta.

Melalui akun Instagram pribadinya, pelantun Where Are U Now itu mengunggah pesan cinta cukup panjang sebagai keterangan kolase foto-foto potrait solo Hailey.

Mengutip Just Jared, Senin (23/11/2020) kepada Hailey, mantan kekasih Selena Gomez tersebut mengungkapkan bahwa Hailey merupakan ‘rumah’ bagi dirinya. Justin berujar, bisa menua bersama sang istri adalah impian terbesarnya dalam hidup.

“My eyes are 4 you. My heart is 4 you. My soul is 4 you. My love is 4 you. I am Home wherever you are. You are my safe place. I am completely and utterly obsessed with who you are. My biggest dream is growing old with you,” tulis Justin.

Meski sudah menikah, hidup sebagai pasangan suami-istri selama kurang lebih dua tahun. Justin mengaku hingga saat ini, ia pribadi masih belum percaya bahwa model seksi tersebut adalah istrinya.

“Aku tidak percaya kamu adalah milikku selamanya. Selamat ulang tahun BABY,” tutup Justin.

Justin dan Hailey sendiri diketahui masih menyempatkan untuk menghabiskan waktu bersama berdua, sesaat sebelum Justin merilis single lagu kolaborasinya bersama Shawn Mendez, Monster.

