JAKARTA - Aktor Ryan Delon akan merayakan hari pertambahan usianya yang ke-36 pada 13 Desember 2020. Kendati demikian, sang istri memberikan kejutan jauh sebelum hari ulang tahunnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, pesinetron Sharena Gunawan nampak mengunggah sebuah video saat ia memberikan hadiah spesial yang sangat diimpi-impikan oleh sang suami. Bahkan saat mendapatkan kado tersebut, bapak dari Ryshaka Dharma dan Sea Dedari itu tampak menangis bahagia.

"I MADE MY HUSBAND CRY! Pertamanya sedikit bete istrinya minta tolong dibukain paket padahal lagi gegoleran, tapi berusaha menjadi suami yang baik dan nolongin aku...eehh... taunyaaa, #bukanfilter Surprise super sukses!," ungkap Sharena pada keterangan di akun Instagramnya.

"Aku udah tahu banget sih kalo @tail_wagging bakal bahagia sampe ke ubun-ubun dapet kado PS5 ini, cuma aku beneran gak nyangka kalo suamiku bisa sampe netes air mata gini," sambungnya.

Wanita 37 tahun itu mengaku sampai bingung saat melihat suaminya menangis bahagia lantaran mendapat hadiah berupa PS5. Ia bahkan meminta agar suaminya bisa menikmati hadiah ulang tahun darinya.

"DEMI APA DONK SAMPE NANGIS??? secara seumur2 aku ngeliat @tail_wagging mewek itu pas kita mau pemberkatan nikah, dan sekarang!! BAHAGIA DAN HARU-NYA NIKAH SETARA SAMA DAPET PS5 COBAKAN," jelasnya.

"Gemes banget si bayi gede!!! enjoy your early birthday present, sayang! (atau justru kado telat dari tahun lalu sih yah ini sebenarnya)," lanjutnya.

Sementara itu, Sharena juga mengungkapkan bahwa semenjak menikah dengan Ryan Delon, suaminya memang jarang terlihat berada di luar rumah. Ia justru memilih untuk lebih sering berada di rumah bersama istri dan dua anaknya. Bahkan saat bertemu dengan teman-temannya, bintang film Strawberry Surprise itu lebih memilih untuk menjadikan rumahnya tempat berkumpul.

"Kamu tahu lah yah cintaku segimana sama kamu? Bukan diukur dari materi atau harga kado, tapi emang seorang Ryan Delon cuma butuh keluarganya, @inter dan PS di hidupnya :’)," tuturnya.

"@tail_wagging dari dulu gak pernah aneh-aneh, gak mau kelayapan, gak minta quality time boys-night-an atau apapun juga...cuma maunya me-time hiburan main PS di rumah. Walaupun ngumpul sama sahabatnya maunya di rumah sambil main. So this means A LOT for him, you deserve this,bie :’)," tandasnya.

(aln)