Wouhouw! Besok malam para crew sudah kembali ke rumah. Life will be back to normal 😂 but i have to say, 2 minggu lebih ini ternyata we survived quite effortlessly...malah banyak hikmahnya. “Hamil mager”ku ini rada sembuh karena pagi udah semangat 45 hydro-vacuum-ing the whole house abis itu pel (olahraga yang berfaedah..mayan bakar lemak2 berlebih as you can see in this pic😂👆🏼). Sometimes suami mau vacuum-in tapi aku prefer not karena @tail_wagging kalo beberes lebay bisa berjam2. Standar bersih-ku adalah: “rumah bersih debu dan perbuluan (biarpun Simba jarang rontok sih), lantai layak digolerin anak dan kalo makanan jatoh sedetik kalopun dimakan lagi masih cukup bersih dan steril” sedangkan standar bersih suami adalah: “lantai layak dijilat2 sampe ke pinggiran dan ke sudut2nya”. Bagus sih ingin sebersih2nya, tapi kita juga ga ada yang doyan ngejilat lantai, pak sbenernya! Sayang waktunya abis keburu sore!😂 saya pun hanya mencuci baju Ry plus daleman2, plus semua yang putih2... sisanya laundry antar jemput💪🏼😌 #licikbanget 😝For food, i pretty much only make breakfast yang gampang2. Untuk lunch cuma sekali doank masaknya dengan niat ngabisin sisa stock sayur di kulkas sbelum rusak dan alhasil Ry baru aku mandiin “pagi” hampir jam 2 siang😂✌🏼so slebihnya banyakan eat-out or order-in makanan. @tail_wagging lebih bertugas yang outdoor2 like ngejemur baju, siram tanaman, walk the dogs and semua urusan per-doggy-an dan sesekali i let him vacuum (stelah itu kita jilat2 lantai😂). Ry tugasnya makan yang pinter, main sendiri, entertaining Simba, ikut bantuin daddy walk the doggies and watch TV 😂✌🏼 enaknya jadi bocah but thanks for being such a sweet boy gak bikin rempong sama sekali lately. Anyway, besok di jalan hati2 yah naik keretanya @uswatun6169 and @setianingrummey siap2 sampe rumah gue tomprok rindu🤣🤣🤣 see you! 😘😘😘 (📷 by @tail_wagging )

