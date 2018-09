Ketika sudah bulat hati ga mau maternity shoot serius karena terlalu malas dengan sgala effort-nya, namun punya suami yang udah gemes banget sama perut bininya dan maksa candid2 di rumah pake kameranya sendiri dengan judul “home maternity natural shoot”. Kalo kata @tail_wagging sih justru “esensi”nya lebih dapet, lebih jujur dan lebih intim #iyadeh #apayoukate 😆 Ngerayu foto sampe sgitunya, dengan persistent tiap hari ngasih ide2 foto “effort-less” dengan kode2 kecilnya sampe bilang “udah ga usah ganti baju aku fotoin aja pokoknya, sehari satu aja”. Lama2 gak tega kan, karena suami mulai panik akunya udah 9bulan hamil, kesempatan foto perut makin menipis jadi yahhh...akhirnya“iya”-in juga 😆😆😆 eehhh, gak salah pilih suami emang! Foto 5 menit, tanpa usaha dan hasilnya aku suka banget😂👌🏼 kamu berbakat loh @tail_wagging 😍👌🏼 akuh gak terlalu kaya hippopotamus disini... 😌✌🏼malah jadi gemes banget liat peyut cendiliiiii...uuuhhh #babyS mommy cannot wait to kiss you😘😘😘 #9monthspregnant #pregnancydiary #pregnancyjourney #pregnant #babynumber2 #babyS #adiktuntukRy #RyMauJadiAbang #maternityphotography #maternityshoot 🤰🏻

