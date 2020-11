JAKARTA - Selain K-Pop, Korea Selatan sangat dikenal dengan serial dramanya. Tahun ini Negari Ginseng itu sangat banyak meluncurkan berbagai macam drama terbaru. Drama Korea ini bisa membantu Anda untuk menemani rasa bosan selama pandemi.

Berikut Okezone rekomendasi beberapa drama korea terbaik 2020:

1. It’s Okay Not To Be Okay





Drama dengan 16 episode ini menceritakan tentang perawat bangsal kejiwaan Moon Kang Tae yang tinggal bersama kakaknya Moon Sang Tae yang mengidap sindrom autisme. Kakaknya sangat mengagumi Go Moon Young seorang penulis populer.

Moon Kang Tae yang mengetahui hal tersebut berusaha mendekati Go Moon Young demi kakak tercintanya, namun pertemuan pertama mereka sangat tidak harmonis. Hingga akhirnya keduanya menjalani hubungan tidak biasa yang saling menyembuhkan luka emosional dan psikologis satu sama lain.

2. The World of The Married





Drama satu ini sangat menarik banyak perhatian para penonton, pasalnya The World of The Married sangat membawa emosi para penonton akibat kisah perselingkuhan yang dilakukan oleh Lee Tae Oh dalam rumah tangganya.

Akibat tayangan drama ini, warga Indonesia sempat menyerang akun Instagram Han Soo Hee yang berperan sebagai selingkuhannya Lee Tae Oh dengan banyak kalimat pelakor muncul dalam komentar di postingannya.

3. Start Up

Drama yang sudah tayang sejak 17 Oktober dan masih ongoing ini sedang hangat-hangatnya di kalangan k-drama lovers. Drama yang diperankan oleh Suzy dan Nam Joo Hyuk menceritakan tentang kisah orang-orang di dunia perusahaan startup Korea Selatan. Selain itu, serial ini menampilkan kisah percintaan antara Seo Dalmi, Nam Do San, dan Han Ji Pyeong yang membuat para penonton membuat tim Dalmi - Do San hingga Dalmi Han Ji Pyeong. 4. 18 Again

Drama korea yang mengisahkan tentang seorang pria paruh baya Hong Dae Young yang tiba-tiba balik menjadi anak remaja umur 18 tahun dengan merubah namanya menjadi Ko Woo Young dengan ingatan dan pola pikir dirinya di usia 37 dan kembali bersekolah bertemu dengan kedua anaknya, namun Shi-A dan Hong Shi Woo tidak mengetahui jika Da Jung adalah ayahnya. Saat menjalani identitas barunya, dia baru mengetahui kegiatan kedua anaknya yang belum diketahui sebelumnya. Anak perempuannya bekerja di toko kelontong dan anak laki-lakinya menjadi korban kekerasan teman-temannya di sekolah. Akibat kejadian itu membuat ayahnya ingin melindungi kedua anaknya. 5. The Tale of Gumiho

Drama yang tayang pada 7 Oktober ini menceritakan sosok Gumiho rubah berekor sembilan yang diperankan oleh Lee Dong Wook turun ke dunia manusia untuk memburu para monster hingga menghukum para monster yang mengganggu kehidupan manusia. Ditengah perburuannya, dia juga harus menghadapi saudara tirinya Lee Rang yang kerap menipu manusia dengan mengabulkan permintaan demi imbalan yang tak sesuai. Dirinya bertemu dengan seorang perempuan cantik Nam Ji ah yang mengetahui tentang Lee Yeon dan mencari tahu keberadaan Gumiho di dunia nyata.