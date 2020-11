SEOUL - The Prison merupakan film laga kriminal yang tayang di Korea Selatan pada 23 Maret 2017. Film arahan sutradara merangkap penulis skenario Hyeon Na ini menggangkat cerita di jeruji besi penjara Korea Selatan.

Pada malam hari, para tahanan diceritakan meninggalkan penjara untuk melakukan berbagai aksi kejahatan. Setelah selesai, mereka akan kembali ke penjara seolah tak terjadi apa-apa.

Sejumlah aktor senior dan papan atas Korea bermain dalam film berdurasi 125 menit ini. Han Suk Kyu (Romantic Doctor: Teacher Kim, Forbidden Dream), Kim Rae Won (The Doctor, Crazy Romance) hingga Shin Sung Rok (Vagabond, Perfume, The Last Empress) turut ambil bagian dalam The Prison.

Ik Ho (Han Suk Kyu) adalah seorang narapidana yang memiliki kekuasaan di penjara layaknya seorang raja. Ia adalah pimpinan sindikat kejahatan yang dipenjara.

Sementara itu, ada Song Yoo Gun (Kim Rae Won). Ia adalah mantan detektif dituduh melakukan tabrak lari hingga menghilangkan bukti.

Tak banyak yang tahu, Yoo Gun sengaja masuk penjara karena memiliki sebuah misi tersembunyi. Ia perlu mencari tahu fakta di balik kematian kakaknya. Di penjara, Yoo Gun menyadari bahwa Ik Ho mengendalikan arus kehidupan di sana, tak terkecuali Kepala Rutan Kang. Dengan berbagai cara, Yoo Gun akhirnya bisa menjadi salah satu anggota penting sindikat Ik Ho. Lalu bagaimana kelanjutan hidup Yoo Gun di penjara? Mampukah ia mendapatkan informasi yang diinginkannya? Sejauh mana Ik Ho berkuasa di penjara?