SEOUL - Film Deliver Us From Evil menuai sukses besar di box office Korea Selatan. Lembaga Perfilman Korea mencatat, film itu meraih 4 juta penonton dengan pendapatan kotor mencapai USD30,17 juta, pada 22 Agustus 2020, pukul 13.30 KST.

Mengutip Soompi, angka 4 juta penonton sebelumnya diraih The Man Standing Next pada Februari 2020. Artinya, capaian film yang dibintangi Lee Jung Jae dan Hwang Jung Min itu menjadi rekor baru di tengah pandemi COVID-19.

Terkait raihan tersebut, para aktor Deliver Us From Evil secara khusus berterima kasih kepada penonton. Hwang Jung Min yang saat ini diketahui tengah syuting film baru di Jordan mengatakan sangat bersyukur dengan raihan tersebut.

Lee Jung Jae juga berterima kasih kepada 4 juta orang yang datang menonton film mereka di tengah pandemi. “Karena kalian, film ini mendapat banyak cinta dan bisa terus diputar di bioskop. Ini sebuah kehormatan bagiku. Aku berharap semua orang selalu sehat dan film Korea bisa terus dinikmati,” ujar Park Jung Min.

Di tengah pandemi COVID-19, Deliver Us From Evil memang membukukan sederet rekor. Ia meraih 1 juta penonton hanya 4 hari setelah dirilis. Film arahan Hong Won Chan ini juga menjadi film Korea tercepat yang meraih 2 juta penonton sepanjang musim panas 2020.

Tak hanya itu, film ini juga meraih 3 juta penonton lebih cepat dibanding film laga populer lainnya, seperti The Outlaws dan Believer. Film Deliver Us From Evil berkisah tentang In Nam (Hwang Jung Min), yang berencana pensiun menjadi pembunuh bayaran setelah menyelesaikan misi terakhirnya.

Sayang, rencana tersebut harus tertunda akibat kasus penculikan yang terjadi di Thailand. Dia tahu bahwa kasus itu terkait dengannya. Dia kemudian terbang ke Negeri Gajah Putih itu dan bekerja sama dengan Yoo Yi (Park Jung Min) untuk memecahkan kasus tersebut. Namun yang tak diduganya, dia justru diburu Ray (Lee Jung Jae) di Thailand. Pria itu, terobsesi untuk membalaskan dendamnya setelah kakak laki-lakinya dibunuh oleh In Nam di Jepang.