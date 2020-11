JAKARTA - Hot Gosip pertama datang dari Gisella Anastasia yang belum lama ini trending lantaran video syur mirip dirinya tersebar di jagad maya. Pakar Telematika Abimanyu Wachjoewidajat turut mengomentari video viral tersebut.

Menurut Abimanyu video yang tersebar di masyarakat memiliki banyak versi dan merupakan potongan dari video panjang. Untuk keasliannya ia menilai tak ada unsur editan dalam video tersebut.

"Video yang berkembang di masyarakat kan ada tiga versi, 1 menit 36 detik, 33 detik, dan 19 detik. Jika dilihat, ketiga video ini bukan rangkaian panjang, tapi yang pendek itu termasuk potongan scene video yang panjang," kata Abimanyu seperti dikutip dari Starpro Indonesia.

"Video tersebut juga tidak ada unsur editing," imbuhnya.

Untung keaslian pemeran yang diduga mirip Gisel itu, Abimanyu tak ingin membenarkan seratus persen. Kendati demikian, ia melihat memang ada beberapa kemiripan selain wajah si perempuan dengan ibu satu anak itu.

"Memang ada kemiripan baju yang digunakan dan beberapa konten yang lain. Tapi kalau baju masih mungkin (cuma sama), untuk rambut dan wajah memang terlihat mirip. Tapi saya enggak mau bilang 100 persen, dari faktor lain seperti gorden dan lampu kecil identik di konten yang bersangkutan," katanya menambahkan.

"Saya enggak meneliti ini untuk pribadi, kalau memang harus ada pembuktian atau tidak itu bukan saya. Akan tetapi pihak berwenang atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Saya akan menelisik bila ada yang meminta tolong diungkapkan," ungkapnya.

Berikutnya datang dari Jessica Iskandar yang juga terseret kasus video syur mirip dirinya. Saat ini pihak kepolisian telah menerima aduan terkait penyebaran video tersebut.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. “Betul, sudah ada laporannya kemarin sore,” ujarnya.

Yusri Yunus lantas menerangkan, laporan diajukan oleh orang yang juga mengadukan penyebar video mirip Gisella Anastasia, yakni Pitra Romadoni. Sayang, dia enggan membeberkan perkembangan terkait laporan tersebut.

Terakhir ada kabar duka dari model asal Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, Dylan Sada. Ia mengembuskan napas terakhirnya di usia 36 tahun di New York, Amerika Serikat, pada Senin, 9 November 2020.

“Innalilahi wa innalilahi rojiun, telah meninggal dengan tenang, Aldila Wulandari @dylan_sada. Senin 9 November 2020 jam 7 waktu setempat," kata sang adik, Dimas Radityo, seperti dikutip dari Instagram Story pribadinya.

Tak lama dari kabar tersebut yang beredar, Instagram Dylan Sada, @dylan_sada, banjir ucapan duka cita. Termasuk dari para selebriti yang kenal dengan sosoknya.

“Rest in peace, Dylan,” doa Ayla Dimitri di kolom komentar unggahan terakhir sang model.

Sementara itu, presenter Melanie Putria mengaku terkejut dengan kabar kepergian Dylan Sada untuk selama-lamanya. “Hari ini aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Aku kehilangan kata-kata. Rest in love my dearest childhood friend.. You’ll be missed for sure,” tulisnya.

Sebagai informasi, Dylan Sada merupakan fotografer sekaligus model asal Indonesia. Dia tinggal dan bekerja di Brooklyn, New York, Amerika Serikat.