JAKARTA - Pilot sekaligus YouTuber Vincent Raditya membahas tentang kontes kecantikan Miss Indonesia bersama Liliana Tanoesoedibjo. Dia kedatangan praktisi kecantikan yang memprakarsai Yayasan Miss Indonesia tersebut di podcast YouTube pribadinya.

"Ini bener enggak sih ngobrol sama Ibu Liliana? Saya adalah penggemarmu," katanya seperti dikutip dari podcast YouTube pribadiya, pada Senin (9/11/2020).

Vincent Raditya kemudian memulai sesi tanya jawab dengan melontarkan pertanyaan dasar tentang apa itu Miss Indonesia.

"Miss Indonesia adalah pencarian bakat. Bukan hanya bakat saja, tapi kita juga memilih perempuan pintar untuk mewakili Indonesia di ajang Miss World," tutur Liliana.

Ada persyaratan penting untuk para perempuan yang ingin mengikuti kontes tersebut. Selain berpenampilan menarik, mereka juga harus berwawasan luas, memiliki tata krama, dan maksimal berusia 23 tahun.

Vincent kemudian meminta Liliana bebagi kiat jitu untuk memenangkan ajang kecantikan tersebut. Menurut istri Hary Tanoesoedibjo itu, para finalis harus memanfaatkan momen karantina untuk mengumpulkan penilaian baik dari para juri.

"Tips untuk menang itu ya be yourself and stay humble. (Jadi diri sendiri dan tetap rendah hati)," katanya.

Liliana Tanoesoedibjo menambahkan, "Lakukan apa yang terbaik dalam melewati karantina. Karena, dalam karantina nilainya 70 persen dan grand final itu 30 persen. Pada saat itu biasanya juri menilai keseharian finalis."*

