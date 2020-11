JAKARTA - Pilot sekaligus YouTuber Vincent Raditya ternyata juga piawai di bidang tarik suara. Ia merilis lagu Di Tempat Kita Bertemu, yang merupakan ciptaannya sendiri pada 7 April 2019.

Sesuai dengan profesinya, lagu ini menceritakan tentang kisah cinta yang dialami oleh seorang pilot. Kesedihan saat ditinggalkan sang kekasih demi orang ketiga.

Cerita lagu Di Tempat Kita Bertemu ini sering terjadi di kehidupan nyata. Karya pria yang akrab disapa Kapten Vincent ini didedikasikan kepada semua orang yang membutuhkan dukungan usai ditinggalkan pujaan hatinya.

Baca juga: Vincent Raditya Blakblakan Beberkan Kenakalan Pilot pada Pramugari

Vincent juga membintangi video klipnya sendiri, lengkap dengan seragam kerja dengan latar tempat bandara. Dalam penggarapan karyanya, Vincent dibantu oleh DigiEyes Production.

Selain merilis lagu Di Tempat Kita Bertemu, Vincent sudah sering unjuk kemampuan bernyanyinya di konten YouTube. Ia pernah mengcover lagu Wonderwall (Oasis), Fix You (Coldplay), dan You Are The Reason (Calum Scott).

(edh)