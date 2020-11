LONDON - BTS dan Stray Kids membawa pulang trofi MTV Europe Music Awards 2020. Karena pandemi COVID-19, event tahunan tersebut digelar di beberapa kota, seperti London dan Budapest, pada 8 November 2020.

BTS membawa pulang empat trofi dari lima nominasi yang mereka masuki tahun ini. Keempat trofi itu adalah Best Song, Best Group, Best Virtual Live, dan Biggest Fans.

Untuk kategori Best Song, lagu Dynamite milik BTS berhasil mengalahkan Rockstar (DaBaby's feat Rody Ricch), Don't Start Now (Dua Lipa), Rain On Me (Lady Gaga dan Ariana Grande), The Box (Roddy Ricch), dan Blinding Lights (The Weeknd).

Di kategori Best Group, BTS berhasil menaklukkan grup digdaya lainnya, seperti 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, Chloe x Halle, CNCO, dan Little Mix. Sementara konser daring 'BANG BANG CON: The Live' memenangkan trofi Best Virtual Live.

Sebagai tambahan, BTS kembali membuktikan bahwa mereka memiliki basis penggemar tersolid dengan memenangkan trofi Biggest Fans. Ini merupakan kemenangan BTS selama 3 tahun berturut-turut.

Di lain pihak, Stray Kids membawa pulang trofi Best Korean Act dengan menaklukkan ASTRO, EVERGLOW, KARD, dan VICTON.*

