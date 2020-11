LOS ANGELES - Aktor Hollywood Eddie Hassell dilaporkan meregang nyawa setelah tewas tertembak di Texas, Amerika Serikat, pada 1 November 2020 akibat menjadi korban pembajakan mobil.

Kurang lebih empat hari berselang dari kejadian, akhrinya kepolisian wilayah Grand Prairie, Texas yang pertama kali menemukan Eddie di lokasi kejadian mengabarkan perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus kematian aktor film The Kids Are All Right tersebut.

Mengutip USA Today, Jumat (6/11/2020) dilaporkan polisi telah menangkap D’Jon Antone sebagai tersangka karena pembunuhan besar-besaran. D’Jon Antone yang masih berusia 18 tahun tersebut kini ditahan di Pusat Penahanan Grand Prairie.

Nominal uang jaminan untuk D’Jon Antone juga sudah ditetapkan yakni sebesar USD500.000 atau kurang lebih Rp7,1miliar.

Dari rilis yang dikeluarkan Pejabat Informasi Publik Chelsea Kretz kepada USA Today pada Kamis 5 November kemarin, detektif setempat yang melakukan penyelidikan menetapkan kasus yang dialami oleh Eddie hingga merebut nyawanya tersebut adalah kasus perampokan acak.

"Detektif Grand Prairie menetapkan bahwa tindakan tersebut itu adalah perampokan acak oleh tersangka, yang mana bukankah penduduk di kota Grand Prairie,” bunyi keterangan dari rilis tersebut.

Sebelumnya detektif setempat memastikan ada satu mobil yang dibawa kabur dari tempat kejadian perkara. Namun kemudian mobil tersebut telah ditemukan. Eddie Hassell yang baru berusia 30 tahun saat meninggal memulai karier aktingnya sejak kecil dan membintangi sejumlah acara TV di era 2000-an. Ia membintangi film The Kids Are All Right bersama Julianne Moore and Mark Ruffalo dan serial Surface, beradu akting dengan Lake Bell dan Leighton Meester.