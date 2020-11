TEXAS - Kabar duka datang dari aktor Hollywood Eddie Hassell. Dia dilaporkan mengembuskan napas terakhirnya setelah tewas tertembak di Texas, Amerika Serikat, pada 1 November 2020.

Kematian aktor 30 tahun tersebut, menurut The Hollywood Reporter, dikonfirmasi langsung oleh sang manajer. Sebelum meregang nyawa, sang aktor diketahui sempat terlibat dalam insiden pembajakan mobil.

Saat insiden itulah, Eddie Hassel tertembak oleh pelaku pembajakan. Namun sejauh ini, belum ada detail tambahan yang dirilis pihak kepolisian terkait insiden tersebut. Polisi, menurut Variety, masih terus menyelidiki insiden tersebut.

Eddie Hessel lahir di Corsicana, Texas, Amerika Serikat, pada 16 Juli 1990. Dia memulai karier aktingnya sejak kecil dan membintangi sejumlah acara TV di era 2000-an, termasuk membintangi film The Kids Are All Right dan serial Surface.

Selain itu, dia juga tercatat bermain dalam sederet proyek akting lainnya, seperti Devious Maids, Studio 60 on the Sunset Strip, Southland, hingga 'Til Death.*

