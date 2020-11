JAKARTA – Merayakan HUT MNC Group yang ke-31 di tahun 2020 ini, MNC Vision Networks (MVN) mempersembahkan program acara ‘Ketawa Dimana Aja’ yang menampilkan komika-komika berbakat Indonesia pada 1, 3, 5, dan 7 November 2020 yang ditayangkan oleh TV Berlangganan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, & PLAYBOX serta layanan OTT Vision+ sebagai salah satu rangkaian acara di MNC e-Fest 31 – Beyond Imagination.

Sebanyak 12 komika akan hadir untuk melontarkan beat ucu mereka dalam acara Stand-Up Comedy dan Roasting ‘Ketawa Dimana Aja’ mulai dari Ridwan Remin, Boah Sartika, Gilang Bhaskara, Hifdzi Khoir, Rigen Rakelna, Ananata Rispo, Indra Frimawan, Mudi Taylor, Indra Jegel, Priska Baru Segu, Mamat Alkatiri hingga Rahmet Ababil serta Sere Kalina, Mumuk Gomez, dan Dede Sunandar sebagai artis yang di-roasting.

“Dalam rangka merayakan HUT MNC Group yang ke-31, MVN ingin menayangkan sebuah hiburan ringan namun out of the box. Melihat komunitas stand-up comedy yang masih cukup kuat di masyarakat, khususnya anak muda, kami pun tertarik untuk mengemas sajian tersebut dengan mengajak para pemirsa untuk tertawa bersama karena bit-bit lucu dari para komika dalam sebuah tontonan virtual dengan menyaksikan Ketawa Dimana Aja melalui berbagai macam platfrom,” kata Clarissa Tanoesoedibjo selaku Director of OTT Product, Marketing, & Programming MVN.

Endang Mayawati selaku Director of Programming, Production & Content Acquisitions MVN menambahkan, “MVN atau MNC Vision Networks merupakan one-stop entertainment yang memiliki variasi Pay TV untuk berbagai kalangan yang tersebar di seluruh Indonesia seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play, & PLAYBOX, serta layanan OTT Vision+. Dengan kekuatan dan kelengkapan jaringan yang kami miliki tersebut, MVN pun mengkolaborasikannya dengan konten yang kuat seperti stand-up comedy dan roasting seperti ‘Ketawa Dimana Aja’ agar pemirsa di rumah dan yang memiliki aktivitas mobile juga dapat menyaksikan konten hiburan berkualitas secara seamless.”

Sebanyak 12 komika akan mengajak para penyuka stand-up comedy di Indonesia secara virtual dalam acara ‘Ketawa Dimana Aja’:

1. Minggu, 1 November 2020, menayangkan Boah Sartika, Gilang Bhaskara, dan Hifdzi Khoir.

2. Selasa, 3 November 2020, menayangkan Ananta Rispo, Indra Frimawan, dan Mudi Taylor.

3. Kamis, 5 November 2020, menayangkan Priska Baru Segu, Mamat Alkatiri, dan Rahmet Ababil.

Tayangan ini dapat disaksikan secara gratis oleh pelanggan TV Berlangganan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, & PLAYBOX setiap pukul 17:00 WIB di sejumlah channel seperti OKTV, Music TV, Entertainment, Lifestyle & Fashion, Infotainment, MNC Sports dan Soccer Channel atau di pukul 22:00 di channel Vision Prime dan pukul 23:00 di channel MNC News atau juga bisa disaksikan di aplikasi streaming Vision+ yang tersedia di Play Store dan App Store. Di puncak acara pada Sabtu, 7 November 2020, 3 komika berbakat juga akan memperlihatkan kepiawaian mereka dalam melakukan roasting para public figure seperti Indra Jegel yang me-roasting selebriti Sere Kalina, Ridwan Remin yang me-roasting Mumuk Gomez, dan Rigen Rakelna yang me-roasting Dede Cungkring. Menjadi salah satu komika yang ditunggu-tunggu dalam ‘Ketawa Dimana Aja’ Indra Jegel merasa ini sebuah tantangan tersendiri. "Perform di acara Ketawa Dimana Aja Spesial HUT MNC Group yg ke-31 itu tantangan yang baru dalam karir stand-up. Kita tahu di kondisi sekarang sangat tidak memungkinkan stand-up ada penonton, tapi ini tantangan buat aku kan. Di ‘Ketawa Dimana Aja’ aku roasting Sere Kalina, termasuk hal yang gampang-gampang susah, karena dia seorang selebritis. Namun, yang namanya tantangan harus diselesaikan dengan baik, jadi untuk perform kemaren aku puas. Tapi nggak tahu deh ya, Sere-nya senang atau nggak di-roasting sama aku. Hehehe,” katanya. Sesi roasting ini ditayangkan dalam format Video On Demand (VOD) premium di Vision+, sehingga bagi penonton yang ingin menyaksikan ‘Ketawa Dimana Aja’ episode Roasting dapat berlangganan Vision+ Premium seharga mulai dari Rp 10.000,- (untuk langganan 7 hari ) atau Rp 30.000,- (untuk langganan 30 hari). Sementara bagi pelanggan TV Berlangganan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, & PLAYBOX dapat mengaktifkan fitur Connect ID Pelanggan mereka di aplikasi Vision+ dan menontonnya secara gratis. “Dari 4 episode Ketawa Dimana Aja yang tersaji, episode terakhir yang merupakan sesi paling seru yaitu roasting ditayangkan secara premium khusus untuk pengguna yang berlangganan Vision+ Premium. Sementara untuk pelanggan TV Berlangganan (MNC Vision, K-Vision, MNC Play, & PLAYBOX) dapat langsung mengaktifkan fitur Connect ID Pelanggan di Vision+ untuk menontonnya secara gratis,” kata Adita Widyansari selaku Director of Product, Marketing & Subs Management MVN. Adita menambahkan, “Tidak hanya menghadirkan program acara ‘Ketawa Dimana Aja’, MVN juga mempersembahkan rangkaian acara lainnya dengan Virtual Hangout GIBOL (Gila Bola) yang menjadi kolaborasi antara MVN dan beIN SPORTS. Pastinya Virtual Hangout ini akan mengajak para fans club Valencia dan Real Madrid untuk bersaing menjadi komentator paling seru dalam memprediksikan pertandingan Laliga antara Valencia dan Real Madrid keesokan harinya. Dimana para penggila bola bisa menikmatinya di channel beIN SPORTS 1 (HD Ch. 425, SD Ch.305) hanya di MNC Vision dan MNC Play, Tempatnya Gila Bola.” “Untuk menambah semarak penggila bola, para fans club bisa juga mengikuti quiz Fun Komentator, dimana komentator yang terlucu dan kreatif dapat memenangkan 10 kaos jersey original persembahan dari beIN SPORTS,” lanjut Adita Widyansari. Untuk berlangganan MNC Vision, dapat menghubungi call center di nomor (021) 21 500 900 atau langsung berlangganan melalui website www.mncvision.id. Untuk berlangganan K-Vision, dapat mengubungi call center di nomor 08111500828 atau www.k-vision.tv. Untuk berlangganan MNC Play & PLAYBOX, dapat menghubungi call center di nomor 1500121 atau melalui website www.mncplay.id. Klik disini untuk download aplikasi Vision+. Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara Ketawa Dimana Aja, silakan mengikuti akun Instagram resmi kami di @mncvisionid @mncplayid @kvisiontv dan @visionplusid. PT. MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision) adalah pelopor dalam industri televisi berlangganan di Indonesia di bawah MNC Media Group. MNC Vision sebagai Pay TV Keluarga Indonesia merupakan layanan satelit Direct-to-Home (DTH) yang diluncurkan pada tahun 1994 dan menawarkan lebih dari 130 saluran premium Free to Air (FTA) dan internasional dalam berbagai genre. MNC Vision saat ini adalah operator DTH terbesar di Indonesia dengan berbagai channel serta tayangan anak terlengkap yang memenuhi kebutuhan dan menjadi inspirasi dalam setiap individu dalam keluarga yang tersebar lebih dari 100 kantor cabang di seluruh tanah air. Fitur-fitur unggulan MNC Vision meliputi Multi Decoder, High Definition (HD), Dolby Audio, dan TV Anywhere melalui aplikasi Vision+. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.mncvision.id. K-Vision, bagian dari MNC Vision Networks, merupakan layanan TV berlangganan prabayar yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok Negeri, khususnya area yang tidak terjangkau antena UHF. Bersama K-Vision, seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati saluran FTA (Free To Air) Nasional terlengkap termasuk saluran-saluran MNC Channel dengan kualitas gambar yang jernih, serta berbagai tayangan olahraga unggulan, tayangan anak, hingga tayangan menarik lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.k-vision.tv. PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) adalah penyedia layanan Internet broadband berkecepatan tinggi berbasis pada teknologi 100% fiber optic/fiber-to-the-home pada area tertentu (Selected Fiber Area), menawarkan kecepatan hingga 1 Gbps dengan koneksi yang lebih stabil dan kemampuan upload dan download yang simetris. MNC Play juga menawarkan layanan IPTV dengan lebih dari 180 saluran unggulan termasuk 54 saluran HD dan 29 saluran eksklusif, dengan layanan interaktif seperti Catch-up TV dan Time Shift dengan kemampuan Pause, Play dan Rewind. Pelanggan MNC Play juga dapat menikmati layanan TV Anywhere melalui aplikasi Vision+, untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website kami di www.mncplay.id. PLAYBOX merupakan produk terbaru dari MNC Play yang diluncurkan pada 2019 lalu. PLAYBOX ‘Beyond SMART TV’ ini Google Certified, dengan memiliki lebih dari 5000 aplikasi yang bisa dioperasikan di TV biasa. PLAYBOX juga memiliki fitur Google Assistant yang bisa membantu untuk menjelajahi beragam hiburan yang tersedia serta memiiki lebih dari 10.000 VOD dan linier premium TV Channel baik lokal maupun internasional yang dapat dinikmati penggunanya. Tidak terkecuali tayangan berkualitas dari channel-channel premium yang bisa dinikmati bersama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.mncplay.id/playbox/ . PT MNC OTT Network (Vision+) adalah layanan hiburan streaming video di bawah MNC Media Group yang tersedia sebagai aplikasi di perangkat iOS dan Android. Vision+ menghadirkan lebih dari 120 saluran TV langsung dan lebih dari 90 saluran dengan fitur Catch-up TV 7 hari. Vision+ adalah penyedia terkemuka dari beragam film produksi asli MNC yang menampilkan lebih dari 10.000 jam Video on Demand (VOD) untuk original series, film, drama, dan acara TV Indonesia. Pelanggan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan PLAYBOX dapat terhubung ke Vision+ untuk menikmati tayangan favorit mereka di perangkat seluler saat bepergian. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.visionplus.id.