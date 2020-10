JAKARTA - Transformers: Age of Extinction merupakan film bergenre aksi sci-fi yang disutradarai oleh Michael Bay. Film robot petarung yang bisa berubah menjadi alat transportasi ini juga dibintangi oleh aktor-aktris terkenal seperti Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor, Stanley Tucci, dan masih banyak lagi.

Okezone merangkum fakta lain dari Transformers: Age of Extinction, berikut daftarnya:

1. Franchise Film Transformers

Age of Extinction merupakan film ke-4 dari series Transformers. Tiga film pertamanya adalah Transformers (2007), Transformers: Revenge of Fallen (2009), Transformers: Dark of the Moon (2011), Transformers: The Last Knight (2017), serta spin-off pertama Transformers yaitu Bumblebee (2018).

2. Mengganti Pemeran Utama

Pada 3 film sebelumnya, pemeran utama atau manusia yang paling dekat dengan para robot tersebut adalah Shia LaBeouf sebagai Samuel James Witwicky. Namun, Mark Wahlberg masuk sebagai Cade Yeager, menggantikan Shia di film ke-4 dan seterusnya.

3. Pertama Kali Dinobots Muncul

Menurut sebuah survei yang dilansir Entertainment Wise, Dinobots adalah karakter robot dalam seri kartun Transformers yang paling diidolakan oleh para fans. Setelah lama dinanti, Dinobots akhirnya hadir pertama kali di Age of Extinction.

4. Sinopsis Film ini berkisah tentang dunia setelah pertempuran antaran Autobots dengan Decepticons yang membuat manusia menganggap robot alien sebagai musuh. Salah satu yang berpandangan seperti itu adalah seorang agen CIA, Harold Attinger yang membuat unit agen untuk menghancurkan seluruh robot alien yang tersisa di bumi. Akibat tindakan ini, Optimus Prime kehilangan kepercayaannya terhadap manusia. Dia sempat berpikir untuk meninggalkan bumi, hingga Cade Yeager (Mark Wahlberg), seorang mekanik yang membantunya pulih, membuatnya kembali menaruh simpati ke manusia. Bersama Autobots, mereka berusaha melawan pemburu bayaran, Megatron yang bereinkarnasi dalam bentuk Galvatron hingga unit elite CIA yang ingin memusnahkan mereka.