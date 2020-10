SAN FRANCISCO - Proyek terbaru Marvel Cinematic Universe (MCU), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dikabarkan akan pindah lokasi syuting. Kabarnya, Marvel Studios akan memindahkan produksi dari Australia ke San Francisco, Amerika Serikat, pada bulan ini.

Alasan pemindahan, menurut Comic Book, karena proyek Marvel lainnya, Thor: Love and Thunder akan memulai syuting di Australia. Mereka akan memakai studio yang sama dengan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Selain itu, syuting film itu di San Francisco, akan membuka kemungkinan pertemuan antara Shang-Chi dan Ant-Man. Pasalnya, syuting sekuel Ant-Man juga berlokasi di kota yang terletak di utara California tersebut.

Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings saat ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli 2021. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan dibintangi Simu Liu, Michelle Yeoh, Ton Chiu-Wai Leung, Awkwafina, Fala Chen, dan Ronny Chieng.*

Baca juga:

Marvel Ubah Tanggal Rilis Black Widow, Shang-Chi, dan Eternals

Putus dari Ovi Rangkuti, Anya Geraldine Punya Gandengan Baru

(SIS)