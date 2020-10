JAKARTA - Musisi John Lennon masih tetap dikenang setelah 40 tahun kepergiannya. Hari ini, Jumat (9/10/2020), serangkaian acara pun digelar untuk memperingati ulang tahun nya yang ke-80.

Melansir dari News Sky, dalam rangka merayakan momen spesial ini, piano Lennon yang digunakan saat menciptakan lagu Imagine akan dipamerkan di pameran yang ada di Strawberry Field, Liverpool, Inggris. Merupakan situs yang diabadikan dalam lagu The Beatles dan kini menjadi objek wisata.

Pameran ini juga memiliki misi sosial. Yakni mendukung program Langkah-langkah untuk Bekerja yang membantu anak muda penyandang disabilitas belajar pengalaman kerja.

Piano ini sebelumnya sudah dipamerkan di The Beatles Society, museum Liverpool yang juga bekerja sama dengan Julia Baird, adik Lennon. Namun, dalam pameran piano kali ini, foto Lennon yang selama ini belum pernah diperlihatkan akan dipajang.

Foto hitam putih sang musisi diambil di New York, AS pada 17 Oktober 1974 oleh Robert Deutsch. Kala itu, Lennon mengambil beberapa gambar untuk mempromosikan Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band on the Road, sebuah musikal yang diadaptasi dari The Beatles.

