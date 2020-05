JAKARTA - Musisi Dul Jaelani menjadikan John Lennon sebagai inspirasinya dalam bermusik. Bahkan, Dul menganggap sosok Personel The Beatles itu sebagai ayah ketiganya.

"John Lennon udah kayak ayah ketigaku," kata Dul saat live Instagram bersama Okezone, Jumat (29/5/2020).

Baca Juga:

Hal Pertama yang Dilakukan Dul Jaelani Usai Pandemi Corona

Persisnya Wajah Dul Jaelani dengan Ahmad Dhani ketika Disandingkan

Dul mengakui kehebatan Lennon dalam membuat lirik lagu yang menarik dan penuh makna. Ia memberi contoh bait lagu Mind Games ciptaan penyanyi asal Inggris tersebut.

"Hebatnya, dia bikin lirik lagu kayak quote (kutipan). Misalkan (lirik) lagu 'love is a flower, you got to let it, you gotta let it grow' artinya cinta adalah bunga, kamu harus membiarkannya tumbuh," kata Dul.

"Dia bikin lirik sekaligus quote, dan itu sangat menginspirasi. Itu sulit untuk dibuat," sambungnya.

Lagu ciptaan Lennon pun mampu membangkitkan Dul ketika sedang terpuruk. Seperti lagu It's Gonna Be Alright dari The Beatles yang seolah memberikannya ketenangan.

(aln)