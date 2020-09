JAKARTA - The Lion King 2 dikabarkan sedang dalam tahap pengembangan. Disney telah menunjuk sutradara Moonlight, Barry Jenkins untuk menyutradarai prekuel dari live-action film Disney tersebut.

Selain Jenkins yang telah ditunjuk sebagai sutradara, penulis naskah pada film pertamanya Jeff Nathanson akan kembali melanjutkan cerita pada naskah film keduanya.

Dilansir dari Screenrant, kabarnya sekuel dari The Lion King ini akan menjadi cerita prekuel yang menggambarkan karakter antagonis di The Lion King, yaitu Mufasa. Namun, informasi jadwal produksi serta jadwal perilisan The Lion King 2 belum diketahui atau dibocorkan oleh pihak Disney.

Kesuksesan The Lion King pada tahun 2019 kemarin merupakan alasan utama Disney memberikan lampu hijau untuk petualangan lanjutan Simba sebagai Raja Hutan. The Lion King sendiri meraup lebih dari 1 miliar USD di seluruh dunia yang menjadikan film tersebut salah satu hit komersial terbesar di tahun 2019.

Tidak hanya itu, Disney pede untuk membuat film-film live-action mereka karena dalam satu dekade terakhir Disney meraih kesuksesan luar biasa dalam memproduksi adaptasi live-action dari film animasi klasik mereka. Contohnya Aladdin yang tayang di tahun yang sama dengan The Lion King, dengan sama-sama meraup lebih dari USD1 miliar keuntungan box office mereka di seluruh dunia.

Sama halnya dengan The Lion King, Disney saat ini juga tertarik untuk membuat sekuel dari Aladdin, yang pada dasarnya sebenarnya Aladdin tidak memiliki lanjutan cerita, namun itu merupakan tanda bahwa Disney tertarik untuk mengembangkan film-film mereka sendiri.

