SEOUL - Tak bisa dipungkiri Blackpink menjadi salah satu girlgrup paling populer dunia. Setelah sukses berkolaborasi dengan Selena Gomez, kali ini Blackpink berkolaborasi dengan sebuah game.

YG Entertainment selaku agensi Blackpink mengungkapkan bahwa single Blackpink berjudul How You Like That akan digunakan untuk latar musik PUBG Mobile.

Nantinya, seluruh pemain yang melewati lobi PUBG akan mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Jenni, Rose, Lisa, dan Jisoo ini.

"Kami ingin terus membawa keseruan baru yang dapat menghibur para penggemar dan komunitas Pubg di seluruh dunia. Kami berharap kolaborasi dengan girlband Blackpink dapat menghadirkan sensasi dan keseruan yang lebih lagi," ujar Jenny, Manajer Pemasaran PUBG Mobile.

Namun, pihak YG Entertainment mengungkapkan bahwa lagu ini akan berubah menjadi lagu terbaru Blackpink setelah 2 Oktober 2020, bertepatan dengan perilisan full album mereka bertajuk The Album.

Video yang bisa disaksikan oleh para penggemar dan juga gammers ini akan tayang mulai tanggal 24 Oktober 2020 pukul 15.00 waktu Korea Selatan, atau pukul 13.00 WIB, dan berakhir pada 8 Oktober 2020.

(edh)