SEOUL - BLACKPINK pekan ini secara bergantian telah merilis teaser poster terbaru dari para personel. Teaser dibuka dengan Jisoo, Jennie dan dilanjutkan oleh Lisa yang 24 September kemarin telah diluncurkan teaser poster individualnya.

Kini, BLACKPINK merilis poster teaser dari Rose, sebagai teaser poster individual terakhir. Poster individual milik Rose menampilkan potret close up sang vokalis utama BLACKPINK tersebut dengan tatapan intensnya ke kamera.

Terlihat, warna dan gaya rambut Rose masih sama persis seperti penampilannya kala comeback dengan single lagu How You Like That pada 26 Juli lalu.

Sayangnya BLACKPINK belum merilis detail soal daftar lagu atau produksi penggarapan dari album yang akan diluncurkan serentak pada 2 Oktober pukul 1 siang waktu Korea tersebut.

Sementara para penggemar berekspektasi, BLACKPINK akan memasukkan dua single lagu pra-rilis sebelumnya, yakni How You Like That dan Ice Cream, kolaborasi apik BLACKPINK bersama Selena Gomez.

